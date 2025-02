“A mí que me reclamen, que me regañen, que me insulten; no me importa”: Jorge Aldana

4

A continuación, una parte de la extensa entrevista:

5

¿Cómo definiría su estilo de vida actual como alcalde?

6

Yo estoy convencido de que ya no me pertenezco a mí mismo. Hay tanto que hacer en la ciudad, hay tantos problemas, que mi familia sabe que yo le pertenezco a la gente, a un proyecto del cual soy parte, porque Dios me puso acá y me dio esta vocación de servir. A mí que me reclamen, que me regañen, que me insulten; no me importa, yo estoy aquí para escuchar y para resolver. Y si no tuviera la paciencia para hacerlo, estaría dedicado a otra cosa.