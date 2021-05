Gráficos: Los departamentos de Honduras que registran nueva cepa del covid-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A más de un año de luchar contra la pandemia del coronavirus, el letal virus continúa demostrando que puede contraatacar a la humanidad cada vez más rápido. Mientras el mundo se organiza para distribuir de forma equitativa y eficiente las vacunas, el covid-19 sigue mutando e infectando a miles de personas con nuevas cepas. Una de ellas ya está en suelo hondureño y se multiplica velozmente.



La noticia fue confirmada el pasado miércoles 28 de abril por la doctora Karla Pavón, jefa de la Unidad de Vigilancia de Salud, quien dijo durante una conferencia de prensa que a través del Laboratorio Nacional de Virología se confirmó "al menos una variante de preocupación", luego de que la extraña cepa fuera identificada en 33 pacientes.

Los contagios ocurrieron en los departamentos de Comayagua, Francisco Morazán, Olancho, La Paz y El Paraíso y a tan solo 10 días de ese primer reporte, la nueva cepa ya se ha extendido a seis departamentos más, confirmando su presencia en 11 de los 18 que componen el país. Los nuevos sitios donde se ha detectado la variante son: Choluteca, Valle, Colón, Atlántida, Cortés e Islas de la Bahía.



Este fenómeno puede deberse, según los expertos, a que dentro de las características de la nueva versión del covid-19 destacan la gravedad de sus síntomas y que puede propagarse más rápido de persona a persona.



Una particularidad de su presencia en Honduras es que los primeros casos ocurrieron justo en los departamentos del centro y oriente del país, concentrándose en un espacio específico de la geografía, sin embargo, tal como ha ocurrido en ocasiones anteriores, ahora su influencia se extendió al sur y norte.

Tal como lo muestra el mapa, en el norte de Honduras solamente el departamento de Yoro se mantiene hasta el momento sin casos de la nueva variante, pero totalmente cercado por sus vecinos, donde el alto flujo de pacientes abarrota los centros de triajes y hospitales con cuadros de tos, fiebre y dificultad respiratoria más intensos y prematuros.

El virus no discrimina

Actualmente se sabe de al menos cuatro nuevas variables plenamente identificadas en el mundo: la surgida en Brasil, Reino Unido, India y Sudáfrica. Cada una tiene su particularidad, pero todas coinciden en su alto nivel de contagio y afectación.



Según las autoridades de Salud aún no es posible establecer cuál de ellas es la que ingresó a Honduras, ya que para hacerlo es necesario enviar las muestras de los pacientes para ser analizadas en el extranjero, sin embargo, se pueden deducir ciertas características comunes en todas ellas siendo la más importante que la edad ya no es una limitante.



Durante meses fuimos testigos de cómo el covid-19 arrebataba la vida de adultos mayores y adultos jóvenes con padecimientos previos, sin embargo, desde hace algunas semanas, los hospitales se comenzaron a llenar de jóvenes sanos y fuertes y de niños y hasta recién nacidos que en muchos de los casos, no lograron vencer a la enfermedad.

Incluso, los médicos recomendaban el uso de mascarillas y medidas de seguridad estrictas en los adultos, pero advertían que si los niños llegaban a contagiarse, su sistema era tan fuerte que probablemente permanecieran asintomáticos o "con síntomas similares a una gripe común", pero ahora, varios menores permanecen hospitalizados en centros de atención de covid y Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).



Para el pediatra del Materno Infantil del Hospital Escuela de Tegucigalpa, "el aumento de número de casos en niños y jóvenes puede tener que ver con la entrada de nuevas cepas como la brasileña, que no se puede descartar porque hay un mayor número de casos".



Mientras que el doctor Carlos Umaña aprovechó las redes sociales para compartir un gráfico y advertir: "Yo si fuera joven realmente me preocuparía. Este bicho va por ustedes".

Según análisis hechos por este rotativo, la mayor cantidad de casos de esta variante han sido identificados en pacientes jóvenes, de entre 20 y 29 años de edad y en adultos de 30 a 49 años, pero seguidos muy de cerca por menores de entre 10 y 19 años.

Alarmante contagio

Las autoridades reconocen que podría haber más personas contagiadas por la nueva cepa, pero que al no acudir a los centros de triajes y hospitales, es difícil determinar la cantidad exacta de hondureños infectados, sin embargo, los registros que ya se tienen muestran que en la semana que ha transcurrido desde el anuncio de la doctora Pavón, los casos de la variante se duplicaron, pasando de 33 a 65, una cifra alarmante considerando la poca información que se maneja de su evolución y contención.



Y aunque en algunos casos las cepas han terminado desapareciendo o disminuyendo su capacidad de contagio, otras se niegan a debilitarse, por lo que los expertos son enfáticos en que la única forma conocida y efectiva hasta el momento para frenarlas, es el cumplimiento escrito de los protocolos de bioseguridad, sin importar la edad, condición física o área de ubicación.

