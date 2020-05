EEUU prorroga un mes restricción de viajes no esenciales a México y Canadá

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El gobierno de Estados Unidos extendió nuevamente el martes por un mes las restricciones de viajes no esenciales por las fronteras terrestres con México y Canadá, instauradas en marzo para frenar la propagación del nuevo coronavirus.



El Departamento de Seguridad Interior (DHS) dijo que la medida, que vencía el miércoles, regirá hasta el 22 de junio y será revisada en 30 días.



"No se permitirán viajes no esenciales hasta que esta administración esté convencida de que hacerlo es seguro", dijo el secretario interino del DHS, Chad Wolf, en un comunicado.



"Hemos estado en contacto con nuestras contrapartes canadienses y mexicanas y también están de acuerdo en que prorrogar estas restricciones es prudente en este momento", agregó.



El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, había anunciado más temprano el martes que la frontera entre Canadá y Estados Unidos permanecerá cerrada para cruces no esenciales hasta el 21 de junio.



La línea divisoria de 8,900 km que separa a los dos países se cerró el 21 de marzo, aunque se mantuvo el intercambio de mercaderías.



Con México, que comparte con Estados Unidos una frontera de unos 3,100 km, la limitación de los pasos terrestres no esenciales entró en vigor el 20 de marzo. La medida tampoco ha afectado el tránsito de productos entre ambos países.



Estados Unidos, Canadá y México son socios en un acuerdo de libre comercio regional desde 1994.