Cronología del coronavirus en Honduras, a 70 días del primer caso

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La pandemia del coronavirus llegó a Honduras hace 70 días con la confirmación de los dos primeros contagios en personas que habían entrado al país provenientes del extranjero. A poco más de dos meses de ese incidente, los contagios se han multiplicado localmente, sumando a la fecha 2,798 infectados y 146 muertos.

El sistema sanitario atraviesa difíciles momentos mientras la economía planifica una reapertura inteligente para evitar más pérdidas millonarias.

Ya se han iniciado a hacer pruebas piloto en algunos rubros como los bancos, gasolineras, farmacias y supermercados, los cuales no han dejado de operar pese a la pandemia y otros que han comenzado a abrir paulatinamente como las ferreterías, restaurantes y barberías.

Cronología del coronavirus

19 de mayo 2020

Comenzaron a operar algunas barberías y salones de belleza, rubro que desde hace varias semanas había pedido ser incluido en las medidas de desconfinamiento.

19 de mayo de 2020



Elaboran propuesta de Ley de Uso Obligatorio de Mascarillas y Aplicación de Protocolos de Bioseguridad, la cual establece que quienes incumplan la ordenanza deberán pagar una multa de 300 lempiras o ser sujetos a la detención durante 24 horas por reincidencia.



18 de mayo de 2020



El presidente Juan Orlando Hernández anuncia la creación de una mesa interinstitucional para crear un plan de reapertura inteligente del comercio en Honduras.

Además, indicó que se harán pruebas piloto en diferentes rubros, así como se ha iniciado en las ferreterías y restaurantes de comida rápida.







18 de mayo de 2020



Se informó que del 1 al 30 de junio se llevará a cabo una Jornada Nacional de Vacunación con el objetivo de inmunizar a la población para disminuir las posibilidades de contagios de enfermedades.



17 de mayo de 2020

Las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) decidieron extender el toque de queda absoluto a nivel nacional desde el domingo 17 de mayo hasta el 24 de mayo.

16 de mayo de 2020



Un privado de libertad de la Penitenciaría Nacional de Támara se convirtió en el segundo recluso con coronavirus, luego de que otro privado de libertad resultara contagiado en el centro penal de El Pozo, quien lamentablemente falleció por el brote.



16 de mayo 2020

Anuncian intervención de los asilos del país, ante el descubrimiento de casos positivos de coronavirus en el hogar de ancianos Perpetuo Socorro ubicado en San Pedro Sula.



16 de mayo 2020



Autoridades del Hospital Escuela (EU) reportan que 13 empleados del centro asistencial dieron positivos a las pruebas de Covid-19 debido a la falta de insumos de bioseguridad para atender a la población.





15 de mayo de 2020



Habilitan un cementerio para enterrar víctimas de Covid-19, el camposanto está ubicado en el kilómetro 15 de la carretera que de Tegucigalpa conduce a Olancho.



15 de mayo 2020



El Congreso Nacional aprobó beneficios laborales para el personal del Sistema Nacional de Emergencia, conocido como el 911, para los trabajadores del Comité Permanente de Contingencias (Copeco) y para el personal médico que laborara bajo la modalidad de contrato, quienes han desempeñado un papel importante en el combate al Covid-19.



14 de mayo de 2020



EL HERALDO reveló que alrededor de 25 Centros de Aislamiento Temporal (CAT), destinados por el gobierno para los pacientes sospechosos de Covid-29, permanecen "como adorno", ya que no están siendo utilizados entre algunas razones, porque no cuentan con la logística necesaria.



Además, revela que el 90 por ciento de los más de 2,000 pacientes positivos al virus han sido enviados a pasar la cuarentena a sus hogares, con el riesgo de infectar a sus familiares y vecinos.







14 de mayo 2020



Inversión Estrategica de Honduras (Invest-H) informó que el manejo de los siete hospitales móviles comprados por Honduras y que servirían para atender la pandemia serán administrados por siete diferentes ONG´s, luego de cancelar el convenio con la Cruz Roja para la administración de los mismos.

13 de mayo de 2020



Ante el temor de contagios varias colonias capitalinas han adoptado la iniciativa de cerrar sus accesos, entre ellas se encuentran la Reynel Fúnez, ubicada en la salida al sur de Tegucigalpa.



La mañana del miércoles 13 de mayo, más colonias amanecieron cercadas, tal es el caso de la colonia 3 de Mayo en Comayagüela y la populosa Kennedy, donde el patronato pidió ayuda a la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) para cerrar el paso.



12 de mayo de 2020



El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció el perjuicio de más de 19 millones de lempiras en el marco de la pandemia. Según la denuncia se descubrió que Copeco hizo compras de 40 ventiladores, de los cuales 32 fueron asignados al Instituto Cardiopulmonar, mejor conocido como El Tórax, pero no tenían todos los implementos y tampoco eran los correctos para tratar a pacientes con Covid-19.



Además, reveló que se hizo un contrato de construcción de áreas designadas para el coronavirus en el mismo centro asistencial, pero las mejoras no fueron realizadas de la forma acordada aunque el dinero establecido en el documento sí se desembolsó.



11 de mayo de 2020



Anuncian la reapertura gradual del rubro de construcción en el país, estableciendo mecanismos de bioseguridad en las empresas responsables del personal. La prueba piloto de ese rubro se comenzó en el Aeropuerto Internacional Palmerola, sin embargo, un día después se informó que cuatro empleados que llegaron a sumarse a las labores de construcción dieron positivos al virus.



10 de mayo de 2020



La Aduana El Florido, en el departamento de Copán, reabre operaciones tras permanecer dos días cerrada por el descubrimiento de cuatro casos positivos dentro del personal asignado a los puntos migratorios del país.



10 de mayo de 2020



Extienden la medida de alerta roja para los 18 departamento del país hasta el 17 de mayo, segmentando a toda la población para circular un dígito a la vez para abastecerse de insumos.



9 de mayo de 2020



La Unidad de Datos de EL HERALDO evidencia repetición de casos en los listados oficiales divulgados por Sinager, lo que obligó a las autoridades a realizar una revisión de los mismos y tras la rectificación se aclaró que habían 94 casos duplicados.



8 de mayo de 2020



El Covid-19 llega a los funcionarios públicos de Honduras, tras la confirmación de contagio en el alcalde del municipio de Langue, departamento de Valle, ubicado al sur del país.



7 de mayo de 2020



Pobladores de la colonia La Era de la capital se organizaron para impedir el paso hacia el cementerio privado que se ubica dentro del sector, ante el temor de contagiarse de Covid-19, pese a que los expertos han aclarado que no hay posibilidades de contagios porque las morgues del país realizan un tratamiento cuidadoso de los cadáveres.



6 de mayo de 2020



Seis agentes de la Policía Municipal del Distrito Central resultaron positivos al Covid-19 y fueron puestos bajo observación médica y en aislamiento temporal.



5 de mayo de 2020



Restaurantes en Honduras inician un programa piloto para atender mediante la modalidad de entrega a domicilio con protocolos de bioseguridad. Además el IHSS se encuentra realizando pruebas PCR para diagnosticar pacientes con Covid-19 y los resultados están listos en 50 minutos.



4 de mayo 2020



Sin fecha de retorno a clases anunciaron las autoridades de la Secretaría de Educación a través de un comunicado, sin embargo anunciaron que se trabaja en un plan para el regreso seguro a clases.



3 de mayo 2020



Las autoridades de Sinager ampliaron hasta el 17 de mayo el toque de queda obligatorio por el coronavirus en el país. Asimismo se extendió la alerta roja a los 18 departamentos y se cambiaron las medidas de circulación para el abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y bancos, permitiendo salir a un solo dígito por día y no dos como se venía realizando.



2 de mayo 2020



Se sobrepasa la cifra de los mil casos en Honduras, el punto de no retorno, según habían anunciado expertos sobre el tema de coronavirus. Sinager confirmó 1,010 casos y 76 fallecidos por el mortal virus.

1 de mayo 2020



Calles vacías y sin protestas en el marco de la celebración del Día del Trabajador en Honduras. Debido a las medidas implementadas por el gobierno donde no se permite la aglomeración de personas, este 2020 los empleados no salieron con sus respectivas pancartas y a marchar por las calles exigiendo mejoras para los empleados. Los dirigentes denunciaron que cerca de 125 mil trabajadores han sido suspendidos durante la pandemia.





30 de abril 2020



Se decreta toque de queda absoluto en Cortés, El Progreso y Las Vegas, Santa Bárbara, por el aumento de casos de Covid-19 que estaría en vigencia hasta el 6 de mayo donde se anunciarán nuevas determinaciones. Asimismo se anunciaban 804 casos confirmados por coronavirus y 75 muertos.



29 de abril 2020



Después de la confirmación de la muerte de un privado de libertad por Covid- 19 el Juzgado de Ejecución en Materia de Corrupción ordenó el cierre de la cárcel de máxima seguridad "El Pozo" en Ilama, Santa Bárbara, para evitar más contagios dentro del recinto. Este mismo día llegaron al país 8 mil de las 300 mil pruebas PCR que el gobierno de Honduras le pidió a Donald Trump.



28 de abril 2020



Autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) confirmaron la primera muerte por coronavirus de uno de los privados de libertad de la cárcel de Ilama, Santa Bárbara.



27 de abril 2020



Un total de 962 privados de libertad recibieron medidas distintas a la prisión debido a la pandemia del coronavirus. 548 reos que obtuvieron la medida de preliberación se les permitirá estar en sus viviendas el tiempo que dure la pandemia, en cambio, 173 personas se les impuso la medida de libertad condicional. El informe también destacó que 161 hondureños conmutaron su pena y otros 56 fueron liberados a razón de que cumplieron su pena.



25 de abril 2020



El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, mediante una llamada telefónica le pidió a su homólogo Donald Trump ayuda con una donación de pruebas PCR, ventiladores y equipo de bioseguridad para hacerle frente a la pandemia del coronavirus. El mandatario estadounidense se comprometió, en redes sociales, a donar lo solicitado por Hernández.



21 de abril 2020



El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) reveló un informe de irregularidad en el proceso de compras y uso de fondos autorizados a la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) durante la emergencia sanitaria por el Covid-19. Horas más tarde, Gabriel Rubí, titular de Copeco, fue destituido de su cargo y en su lugar se nombró a Carlos Cordero para fungir el cargo de forma interina. Ese mismo día, Sinager anunciaba que Honduras sobrepasaba los 500 casos positivos de coronavirus y se registraban, hasta ese momento, 46 muertos.

16 de abril 2020



El gobierno autorizó la apertura de las ferreterías en horarios de 7:00 am a 5:00 pm y atención preferencial para los adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad, similar a a las gasolineras, supermercados y farmacias.



13 abril 2020



Ante cuestionamientos por compras de mesas, televisores, percoladoras y otros artículos que ha realizado Copeco durante la emergencia, el Gobierno aseguró que a todo funcionario que quiera aprovecharse de la crisis se le hará rendir cuentas. Asimismo se conoció que en Honduras dos de cada cinco diagnosticados positivos por Covid-19 tienen una de estas enfermedades de base.



12 abril 2020

El Valle de Sula registra el 70 por ciento de casos de Covid-19. Al menos siete de cada 10 contagiados por Covid-19 de toda Honduras viven en esas zonas. La Secretaría de Educación dio a conocer que las clases continuarán suspendidas. Con 4 nuevos casos la cifra de contagios sube 397, mientras que las muertes por

coronavirus son 25.



11 abril 2020



El gobierno detalla que si las salas de cuidados intensivos de los hospitales públicos colapsan por el número de infectados de Covid-19, los pacientes que ocupen un respirador serán atendidos por orden de llegada. Entretanto, por un valor de 5,5 millones de lempiras se instaló un hospital y clínica móvil con capacidad para 20 personas en Villanueva, Cortés.

Se registró un nuevo caso y una muerte más. El Covid-19 deja 393 casos en Honduras y 25 personas fallecidas.



10 abril 2020

Como prioridad nacional fue declarado el sector productor de alimentos y la agroindustria alimentaria del país que permita asegurar la soberanía y seguridad durante la crisis sanitaria. Decretan nuevos horarios para la circulación de lunes a viernes, dos dígitos por día, para abastecerse. La cifra de muertos asciende a 24 y la de infectados a 392. En Colón, Cortés y El Progreso, Yoro, las autoridades determinaron ampliar el toque de queda absoluto hasta el próximo martes 21 de abril.



9 abril 2020



El número de contagios pasó de 343 a 382 tras recibir 39 pruebas positivas del Laboratorio Nacional de Virología. La ecretaría de Educación no tiene un esquema bien estructurado para evitar que se pierda el año escolar, a tres semanas de haberse suspendido las clases por la emergencia. Mientras que el gobierno analiza poner a trabajar a las tierras ociosas para la producción de alimentos, las pruebas comienzan a ser aplicadas a 100 personas en Villanueva, 50 en Pimienta y otras 50 en San Manuel, municipios de Cortés considerados el foco de la pandemia.



8 abril 2020



Honduras anuncia que probarán al menos cuatro tratamientos simultáneos para pacientes con coronavirus, parte de un estudio de la OMS. Ese mismo días se detectan 31 nuevos casos y la cifra se eleva a 343. Muere una nueva víctima y ya son 23 los fallecidos.



Consideran las instalaciones del Palacio de los Deportes de la UNAH para habilitar salas de aislamiento y se extiende toque de queda absoluto hasta el domingo 19 de abril.



7 abril 2020



El presidente Juan Orlando Hernández informó que se tomó la decisión de habilitar el Centro Cívico Gubernamental (CCG) como un hospital temporal destinado a la atención de los hondureños víctimas de la pandemia. Honduras compró además 500 ventiladores más para atender la emergencia por Covid-19. El Sinager confirmó 7 nuevos casos de coronavirus y la cofra subió a 312.



6 abril 2020



El gobierno comenzó a realizar una serie de pruebas e investigaciones con diferentes profesionales de la salud para adquirir una prueba que brinde un alto grado de confiabilidad. La prueba rápida no sustituiría el resultado de la prueba PCR, que es la avalada por la OMS/OPS, pero serviría para la ubicación de casos positivos. Ese mismo días el Gobierno de la República confirmó la adquisición de 250,000 pruebas de reacción en cadena de la polimerasa, conocidas como PCR.



3 abril 2020



El número de casos confirmados por coronavirus en Honduras aumentó. El total de contagios ascendió a 264, 21 de ellos en estado de gravedad. El número de muertos se situaba en 15.



31 marzo 2020



Honduras empezó a trazar su curva ascendente de coronavirus (Covid-19) y la afluencia de personas en los comercios podría causar consecuencias fatales. Al cierre de marzo sumó 7 muertos y 141 casos. Se registra además la primera muerte en el Distrito Central con el coronavirus.

30 marzo 2020



Sinager anunció la extensión del toque de queda absoluto en el territorio nacional hasta el domingo 12 de abril, pero además dio permiso para abastecerse de comida, medicamentos y gasolina los lunes, miércoles y viernes. La medida se rige por el último dígito de la tarjeta de identidad. Martes, jueves, sábado y domingo, queda prohibida la circulación.



27 marzo 2020



Las autoridades de Salud de Honduras definen el protocolo para el manejo de cadáveres y que la causa de muerte sea coronavirus (Covid-19). El protocolo establece que las personas que mueran por coronavirus no podrán ser veladas por sus familiares o amigos, deben ser enterrados rápido por el riesgo alto de contagio.



26 marzo 2020



15 días después de confirmar el caso cero de Covid 19, Honduras confirmó la primera muerte por la pandemia del Covid-19. La víctima mortal era un paciente de 60 años procedente del municipio de Villanueva, Cortés, que estuvo interno durante siete días en el Hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula.





25 marzo 2020



El gobierno comienza con la entrega de alimentos a los hondureños afectados por la paralización del comercio debido al cornavirus. 900 mil hogares hondureños estarían recibiendo la ayuda, según el gobierno.



21 marzo 2020



Con 24 casos confirmados de coronavirus y la pandemia extendiéndose, las autoridades a través del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos decretan toque de queda absoluto, el cual inicialmente se mantendría vigente hasta el día 29 de marzo. Solo quedan autorizadas para laborar personas de la industria alimentaria, farmacias y personal médico.



16 marzo 2020



Los pacientes son derivados a la sala recién habilitada en el Hospital San Felipe. Se inician preparativos para habilitar otras salas de aislamiento para pacientes sospechosos.



14 marzo 2020



Tras realizar exámenes a las personas en contacto con la paciente cero, las autoridades confirman cinco casos más de coronavirus en la colonia Lincoln, lugar de residencia de los contagiados. La cifra se eleva a seis casos.



14 marzo 2020



Se decreta alerta roja en los 18 departamentos a partir de las 10 de la mañana durante 14 días y se prohíben reuniones mayores a 50 personas.



11 de marzo de 2020



Se informa sobre los dos primeros contagios de Covid-19 en suelo hondureño. Una de las contagiadas era la mujer embarazada que llegó de España y que se convirtió en la paciente cero del coronavirus (Covid-19) en Honduras. Se confirmó la enfermedad cuando ella ya había estado en contacto con algunos miembros de su familia.



