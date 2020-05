"Pensé que no iba a sobrevivir": Mujer de 82 años curada del Covid-19 en el Mario Catarino Rivas

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.-Una especie de pasillo humano se formó alrededor de una paciente de 82 años que fue despedida en las últimas horas del hospital Mario Catarino Rivas, entre aplausos, tras curarse del coronavirus.



Fueron seis largos días los que la paciente estuvo ingresada en estado delicado en el centro asistencial de la ciudad industrial del país, donde fue tratada con oxígeno.



La anciana sufría fiebre, tos seca y dificultad para respirar, por lo que al llegar al centro médico se le practicó la prueba del hisopado con la que se confirmó a través de la prueba PCR su diagnóstico.



La sobreviviente, de quien se desconoce el nombre por motivos de seguridad, resumió cómo se siente después de lo vivido: "Pensé que no iba a sobrevivir a esta enfermedad por mi edad y mis complicaciones, sin embargo, el personal médico logró restablecer mi vida, estoy muy agradecida".

Más curados

Así como esta señora del departamento de Cortés, otras dos personas se sumaron a las estadísticas de personas que superaron la letal enfermedad que ya deja más de 150 muertos en el país.



Con lágrimas en sus ojos por la felicidad de saber que iba a regresar a casa, una señora de 51 años que estuvo hospitalizada por 22 días dio gracias al personal de Salud que la atendió.



Esta señora presentó síntomas de fiebre, tos y dificultad para respirar. Su estado era sumamente delicado por la diabetes mellitus que padece y el tratamiento por insuficiencia renal que recibe.

"Estoy agradecida por la atención que me brindaron durante mi estadía en el hospital, cuando presenté los síntomas me asusté mucho ya que de inicio me hicieron el hisopado, para luego realizarme la prueba PCR dando positivo de Covid-19. Me preocupé por mi enfermedad de base, en el transcurso de los días a medida que me cuidaban las enfermeras y los médicos con el trato humano y el tratamiento que brindaron todo salió bien, estoy a salvo gracias a lo que hicieron por mí", expresó



Otro de los felices casos fue el de un hombre de 51 años, quien tras permanecer ochos días interno en el Catarino Rivas irá a su casa a terminar su recuperación.



“Recibí toda la asistencia médica necesaria, sentía como si estuviera en una clínica privada, las atenciones fueron excelentes, valoré el trabajo de los médicos, enfermeras, hasta de las personas que hacen el traslado, pensé que nunca iba a salir de esta enfermedad. Quiero decirles que es importante tomar en cuenta las medidas de prevención que el gobierno nos recuerda a diario esto no es un juego, agradezco la atención y bendigo la vida de los héroes vestidos de blanco que se encuentran en primera línea en el combate del Covid-19”, manifestó el paciente.





Por su parte, la médico internista, Ana Lilian Osorio, dijo que el caso de la señora de 82, así como de otros dos pacientes que superaron el virus fue delicado por sus enfermedades de base, situación que los colocaba desde el inicio en la lista de los grupos vulnerables.



"De inicio se les realizaron las pruebas, y al confirmar sus diagnósticos de inmediato junto con el equipo que trabaja en las salas de emergencia y hospitalización de Covid-19 a los pacientes se les brindó el tratamiento oportuno para salvaguardar sus vidas", afirmó.

Osorio indicó que estos pacientes a quienes se les dio el alta médica, lograron salir con éxito de su enfermedad y continuarán en sus hogares siguiendo las recomendaciones del personal de salud para su recuperación total.

El departamento de Cortés es uno de los más afectados por coronavirus en Honduras, seguido de Francisco Morazán.