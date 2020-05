Moscú inicia pruebas de anticuerpos gratuitas para el virus

MOSCÚ, RUSIA.- Las autoridades de Moscú iniciaron el viernes pruebas gratuitas de coronavirus para todos los residentes. Dentro del programa anunciado por el alcalde de la capital rusa, Sergei Sobyanin, 30 clínicas de la ciudad efectuarán pruebas para detectar anticuerpos del virus, un marcador de infección.



El plan permitirá que las autoridades “conozcan con precisión cuántos moscovitas tuvieron coronavirus y desarrollaron inmunidad, cuántas personas están infectadas o se sospecha que podrían padecer coronavirus”, explicó el alcalde de una publicación en un blog el jueves.

Según Sobyanin, 70,000 residentes recibirán invitaciones para someterse a las pruebas “cada pocos días”, y la ciudad tendrá capacidad para realizar 200,000 tests diarios a final de mes. Los datos obtenidos durante esta campaña ayudarán a las autoridades municipales a coordinar el trabajo de los centros médicos y a tomar decisiones sobre si ampliar o no las restricciones, apuntó.



Moscú, con más de 12 millones de habitantes, registra la mitad de los más de 262,000 casos de coronavirus confirmados en el país.



Los científicos siguen divididos acerca de la utilidad de los tests de anticuerpos, ya que todavía no está claro que su presencia garantice que su portador será inmune ante próximas infecciones. Además, la fiabilidad de las muchas pruebas desarrolladas hasta la fecha varía. La Organización Mundial de la Salud dijo que sigue evaluando muchos de los tests disponibles y advierte que los no fiables podrían comprometer la respuesta a la pandemia.

