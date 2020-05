Por primera vez en semanas, la doctora Mónica Rodríguez tiene tiempo para descansar. Pero incluso mientras disfruta de los juegos de cartas y los trucos de magia en la base de su equipo de ambulancia en Madrid, esta médico de emergencias no baja la guardia.



Están recuperando el aliento antes de la próxima llamada urgente, esté relacionada con el coronavirus o no.



“El virus está y se queda. Es decir, no va a desaparecer”, dijo Rodríguez durante la reciente visita de un fotógrafo de AP. (13/05/2020 - 12:04 PM)

