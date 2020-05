China apoya que la OMS evalúe la respuesta mundial a la pandemia

PEKÍN, CHINA.-China declaró el viernes que apoya la creación, "después de que ceda la pandemia", de una comisión dirigida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evaluar "la respuesta mundial" al nuevo coronavirus.



Estas declaraciones se producen después de fuertes presiones internacionales, sobre todo por parte de Estados Unidos y Australia, a favor de una investigación sobre la aparición del patógeno en China.



Esta revisión deberá hacerse de forma "abierta, transparente e inclusiva" bajo el auspicio del director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, "en el momento oportuno cuando ceda la epidemia", dijo en una rueda de prensa Hua Chunying, portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores.



La portavoz precisó que la iniciativa tendrá que ser validada por la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS o su consejo ejecutivo, los dos principales órganos de la institución, con sede en Ginebra.



Recalcó asimismo un punto importante: no se trata de una investigación dirigida específicamente a China, sino de una evaluación en torno al conjunto de países del mundo.



Estados Unidos y Australia reclamaron una investigación internacional en China sobre el origen del virus.



Pekín rechazó estos pedidos y denunció una "politización" de la crisis sanitaria.

VEA: OMS advierte que falta lo peor del brote de Covid-19



Sin embargo, Hua Chunying no precisó si esa eventual evaluación debería estudiar también el origen del virus.



La revisión debería perseguir la obtención de "un balance de la experiencia y de las lagunas de la reacción internacional ante la epidemia, y emitir sugerencias sobre los medios para reforzar el trabajo de la OMS, desarrollar las infraestructuras de salud de los Estados y mejorar la capacidad de respuesta mundial ante las enfermedades infecciosas", detalló.



China, primer país en informar de casos de COVID-19 después de que la epidemia apareciera en la ciudad de Wuhan (centro), se declaró favorable a que se investigue el origen del virus.



Sin embargo, Pekín apuntó que el nuevo coronavirus no tendría que proceder "necesariamente" de China, pues todavía no se ha encontrado al paciente cero y este podría haber llegado de afuera.

ADEMÁS: Bajo máxima seguridad, China regresa a clases



Una responsable de la gestión de la pandemia en la OMS, Maria van Kerkhove, indicó que la organización estaba discutiendo con Pekín sobre el envío a China de una misión para estudiar el origen animal del virus.



La administración estadounidense criticó al gobierno chino por su supuesta falta de transparencia y apuntó que el virus podría haber salido de un laboratorio de Wuhan, unas declaraciones que la televisión pública china calificó de "alocadas".



Varios países, como Francia, Alemania o Reino Unido, también exhortaron al gobierno chino a mostrar más transparencia en su gestión de la epidemia en las últimas semanas.