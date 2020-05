Coronavirus en Honduras: ¿Qué significa contagio comunitario y a qué fase se acerca el país?

Ricardo Sánchez Agüero

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- De usted, hondureño, es la responsabilidad que no hayan más infectados y fallecidos a causa de coronavirus (Covid-19) en la nación, casos que pueden ser, incluso, sus parientes.

Honduras está llegando a una etapa donde el colapso hospitalario es inminente en la denominada fase cinco de la pandemia.

Esto significa que las salas de los servicios de salud definidos para hacerle frente a esta pandemia estarán saturadas de pacientes y los infectados seguirán incrementando pero no habrá cupo para atenderlos a todos, se tendrá que priorizar según la situación de los afectados, tal y como ha ocurrido en otros países.

Especialistas consultados por EL HERALDO advierten que en las próximas tres semanas los centros asistenciales no se darán abasto al recibir la alta demanda de personas portadoras del virus.

“Esta es la semana que va a determinar cómo va a ser el comportamiento del resto de la pandemia en los siguientes días, esta es la segunda semana que nosotros desde el perfil epidemiológico hemos diseñado en los modelos de simulación, es clave”, afirmó a EL HERALDO Henry Andino, especialista en salud pública, medicina tropical y gestión hospitalaria.

Añadió que en las próximas dos semanas se seguirá viendo un aumento de afectados, pero esta semana que se está culminando va a dictar la proporcionalidad de cómo los casos se están repitiendo.

“Esta semana que vamos a terminar es crucial porque nos va a dejar el comportamiento real de cómo la pandemia se ha venido acumulando en sus cuatro fases y cuál va a ser el comportamiento entre cuarta y quinta fase”, indicó el especialista.

Eso se vio reflejado en los últimos reportes de casos confirmados de la enfermedad viral, pues se ha visto un incremento de 40% de personas con síntomas.

Asimismo, que hay centenares de asintomáticos que andan esparciendo el virus y contagiando a otros sin saberlo.

Lea aquí: 'Es un milagro sobrevivir': paciente se recupera del Covid-19 en San Pedro Sula

Eso se debe a que se han hecho más de 400 pruebas laboratoriales y el departamento que sigue repuntando con afectados es Cortés, no obstante, en Francisco Morazán también ha empezado a incrementar la confirmación de los portadores del virus.

Otro factor que influyó es que aunque la circulación de personas se cambió a solo un dígito de la tarjeta de identidad por día, la población siempre salió a las calles, igual o más que cuando la medida estaba para dos números.

“Da tristeza que la población no haya querido acatar las medidas, a la gente se le envió a cuarentena pero no la obedeció, se sale a la calle y es como un día normal, eso nos está pasando la factura y vamos a tener más consecuencias”, advirtió Andino.

Contagio comunitario

Andino explicó que Honduras saltó de la etapa dos a la número cuatro, que es el contagio comunitario, y la fase tres que es donde se debían colocar los cercos epidemiológicos en las zonas de infección no se pudieron hacer y controlar porque no se hicieron pruebas PCR.

“De un momento a otro pasamos al contagio comunitario porque la gente salió muy rápido a la calle”, lamentó Andino.

El galeno especificó que si en este momento sacan a la gente a la calle no habrá hospital que lo pueda sostener al total de infectados.

“Nuestros servicios van a colapsar porque no tenemos capacidad instalada para eso y no me refiero solo a ventiladores mecánicos, no todos vamos a llegar a necesitarlos pero porque nos vamos a morir antes, que es peor”, aseveró.

VEA: Tegucigalpa: ¿hay casos de coronavirus en tu colonia? Consulta nuestro buscador

+Honduras ya supera el 20% de positividad por Covid-19

+8 claves para entender por qué Honduras tiene el peor panorama de Centroamérica

+Informe de Google: La circulación en Honduras se desploma tras cuarentena

Actualmente, los centros asistenciales destinados a la atención de estos pacientes están ocupados en un 60% de pacientes.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Carlos Umaña, afirmó que el colapso hospitalario es inminente al estar en una etapa exponencial y si eso sucede no podrán controlarlo. “Lo que pasó en Estados Unidos, Italia y España, va a pasar en Honduras, solo que allá tienen un robusto sistema y aquí tenemos un débil sistema sanitario”, lamentó Umaña.

Rumbo impredecible

El vocero del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), Francis Contreras, manifestó a EL HERALDO que en estos momentos es difícil saber con exactitud cuándo se alcanzará el pico máximo de contagios, sin embargo, las experiencias de los otros países revelan que el promedio se vio antes de cumplir 40 días de la pandemia.

“Como aquí se tomaron medidas, llegamos al día 40 y aún no llegamos al pico máximo, porque el comportamiento de la enfermedad ha sido más lento, es variable y dependerá de cada segmento comunitario, es probable que el departamento de Cortés llegue al pico máximo antes que el resto de los departamentos”, consideró Contreras.

Mire aquí: Taxistas proponen cabinas de separación para laborar durante pandemia

El doctor indicó que en un momento Cortés empezará a bajar en la curva epidemiológica y otros departamentos comenzarán su ascenso, entonces, las medidas tendrán que variar según el comportamiento de la enfermedad. Añadió que Cortés está en una etapa de transmisión comunitaria pero no así en el resto del país, por lo que definir el número de casos que se registrarán en los próximos días no es tan sencillo.







Por su parte, el epidemiólogo Mario Mejía señaló que en Honduras se pueden llegar a infectar hasta tres millones de personas porque el virus es altamente transmisible.

Agregó que el ascenso de casos de los próximos días dependerá del comportamiento de la población. Mejía resaltó que es positivo que hay una reducción de pacientes que ingresan a cuidados intensivos, lo que indica que los médicos clínicos están haciendo un buen manejo de los casos y la gente se está recuperando.

Cifras nuevas

En el Laboratorio Nacional de Virología se han procesado un total de 6,691 muestras, de las cuales 1,685 han resultado positivas.

De ese total de casos positivos, están hospitalizados 249, de los cuales 8 están graves, 14 en cuidados intensivos y 227 estables.

A su vez, el jueves Sinager confirmó que el país rompió la barrera del centenar de fallecimientos al llegar a 105 la cantidad de personas que han perdido la batalla contra el Covid-19, pues se sumaron seis casos más. Mientras que 154 personas han logrado recuperarse del coronavirus.