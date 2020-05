Niños en Nueva York presentan síntomas inflamatorios ligados al Covid-19

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Al menos 15 niños y adolescentes de Nueva York manifestaron un síndrome inflamatorio grave vinculado posiblemente al nuevo coronavirus, dijo el martes el alcalde Bill de Blasio.



De los 15 casos identificados, cuatro dieron positivo al test de la enfermedad Covid-19 y seis ya tenían los anticuerpos que muestran que la tuvieron.



Los niños y jóvenes tenían dolor abdominal, vómitos, erupción cutánea y fiebre persistente, síntomas consistentes con el síndrome del "shock tóxico" y de la enfermedad infantil de Kawasaki.

"Incluso hace un par de días no veíamos mucha incidencia pero ahora sí. Hemos identificado 15 casos en Nueva York. Y esto es suficiente para preocuparnos", dijo el alcalde en conferencia de prensa.



"Si su hijo está experimentando estos síntomas, sobre todo si aparecen juntos, llame a su médico enseguida", añadió.



El gobierno municipal pidió a hospitales y centros médicos que estén alertas a estos síntomas y que reporten los casos identificados para poder identificar si hay una correlación con el Covid-19.

Los niños afectados pueden precisar internación en cuidados intensivos y apoyo cardíaco y respiratorio, precisó.



Ya a fines de abril el Servicio Nacional de Salud británico (NHS) había alertado de esta enfermedad. Siguieron otros países que habían detectado una situación similar: España, Francia y Bélgica, entre otros.



La comisionada de Salud de Nueva York, Oxiris Barbot, dijo que se ha identificado "un pequeño número de casos" en ciudades como Boston y Filadelfia.



"No sabemos qué significa esto aún. Todavía estamos aprendiendo a diario cómo se comporta el Covid-19", indicó Barbot en la misma conferencia de prensa.



"Queremos que los pediatras nos digan cuando tienen más pacientes", insistió.



El tratamiento es con inmunoglobulina y aspirina, explicó.



La enfermedad de Kawasaki provoca en niños una inflamación de los vasos sanguíneos (erupciones cutáneas, ganglios, conjuntivitis, problemas cardíacos en sus tipos más graves, etc.).



En los adultos, los especialistas creen que las formas graves del Covid-19 están vinculadas con una respuesta inmunitaria excesiva causada por la propia enfermedad.