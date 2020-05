Honduras alcanza los 55 muertos por coronavirus y suma 591 casos positivos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-45 días después del ingreso de la pandemia a Honduras, este 24 abril hay 55 muertos y 591 casos del nuevo coronavirus, así lo confirmaron las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) tras realizar 98 pruebas que arrojaron 29 resultados positivos.

Mediante una cadena nacional de radio y televisión, Francis Contreras, portavoz de Sinager, detalló que la cifra de muertos subió después de la confirmación de ocho nuevos decesos. Los fallecidos eran de Cortés (7) y uno de Santa Bárbara.

Sobre los 29 infectados que se añadieron en las últimas 24 horas, 26 son de Cortés -epicentro del Covid-19, dos Yoro y uno de Choluteca.

A la lista de recuperados se sumaron ocho personas más, siendo un total de 58. Cinco curados son de Francisco Morazán y tres de Cortés.

Actualmente hay 145 pacientes hospitalizados en condición estable, ocho graves y siete en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Representantes del personal de Salud coinciden que cada día el virus se fortalece en la región norte de Honduras, situación que podría estar pasando en el Distrito Central, pero que no se sabe por la falta de aplicación de pruebas para identificar los casos.

Trump enviará respiradores y pruebas de detección

Estados Unidos enviará respiradores a Honduras para afrontar la pandemia del coronavirus, anunció el presidente Donald Trump, destacando los esfuerzos del territorio nacional en la lucha contra la inmigración ilegal.

Mediante su cuenta de Twitter, Trump contó que habló con el presidente Juan Orlando Hernández, a quien anunció que le suministrará equipamiento para respiración asistida para los enfermos de Covid-19.

El magnate dijo además que Estados Unidos ayudará a Honduras "con su solicitud de respiradores y pruebas" para detectar la Covid-19.

Hernández dijo que aún falta afinar los procesos de cuándo llegará el equipo desde Estados Unidos e informó que se distribuirán en función de lo que digan los técnicos de la comisión que maneja la crisis por el Covid-19. "Básicamente es atender al más necesitado".



Curva de casos en ascenso

El panorama en la zona norte del país no es bueno y aunque la situación aún parece manejable, hay advertencias en los municipios del valle de Sula para que no envíen a pacientes a los hospitales de San Pedro Sula porque ya no tienen capacidad.

Lo mismo ocurre en Villanueva, La Lima, Choloma y otros municipios de Cortés que no cuentan con ventiladores artificiales y envían al Hospital Mario Catarino Rivas y Leonardo Martínez los casos críticos.

Cabe señalar que en estos dos hospitales solamente hay ocho aparatos, pero si sumamos los 16 del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y los tres del Hospital Regional del Norte serían un total de 27 respiradores para el departamento que tiene el 70% de los casos.