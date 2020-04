Nueva York registra el menor número de muertos por Covid-19 en dos semanas

NUEVA YORK, EEUU.- El estado de Nueva York, epicentro de la pandemia de coronavirus en Estados Unidos, registró el menor número de fallecidos en dos semanas, anunció este sábado el gobernador Andrew Cuomo.



En las últimas 24 horas murieron 540 personas en este estado de 20 millones de habitantes, dijo Cuomo, quien sugirió que podría comenzar la bajada en el número de fallecimientos tras registrarse una meseta.

Esta cifra es la menor desde los 432 decesos registrados el 2 de abril, según información del autorizado Covid Tracking Project.



Al día siguiente, el estado tuvo una tasa de 562 fallecidos, que seis días después alcanzó un pico de 799.



Pero Cuomo, quien extendió las medidas de confinamiento hasta el 15 de mayo, advirtió que esta aparente mejora debe tomarse con pinzas.

Unas 2.000 personas fueron hospitalizadas en el último día en conexión con el virus, indicó en su rueda de prensa diaria.



"Ya no estamos en una meseta, pero aún no estamos en buena posición", advirtió, al tiempo que instó a poner fin a las divisiones, tras liarse en los últimos días en una guerra verbal con el presidente republicano Donald Trump.



"No es tiempo de hacer política", dijo Cuomo, del opositor Partido Demócrata.



"¿Cómo empeora rápidamente una situación como esta? Si uno politiza las emociones. No podemos hacer eso", dijo y llamó a que "permanezcamos unidos" para "salir de esto".