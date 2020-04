Covid-19, más cerca de los jóvenes en el Distrito Central

Rommel Roque

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El número de personas contagiadas por Covid-19 avanza de manera implacable en Honduras y el mundo.

A pesar de su alto nivel de contagio, los jóvenes, amparados en la fortaleza que les otorga su edad, desafían la letalidad del nuevo coronavirus.

Promedios

Aunque en ningún escenario el sistema sanitario hondureño podría atender un brote masivo de casos, un amplio sector poblacional ignora que se está convirtiendo en vehículo de propagación y transmisión del virus que busca alojarse en la mayor cantidad de personas posibles.

Hasta la tarde del lunes, las cifras oficiales de la Secretaría de Salud a través del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) reportaban 397 casos en todo el país. De ese número, el 58 por ciento (228) son hombres y el 42 por ciento (165) son mujeres. Asimismo, evidencian que el rango de edad de los más afectados está entre los 21 a 50 años.

Basándose en esas cifras, el grupo de investigación de la CAMI (Clínica de Atención Médica Integral), que lidera el científico Omar Videa, detalla que a nivel nacional la edad promedio de personas infectadas es de 41.7 años.

Videa explicó que ahora “el mensaje es que no importa la edad y porque el que más se expone al virus tiene mayor probabilidad de fallecer”.

El investigador detalló que la relación de casos de contagiados es la misma a la de letalidad y por eso “la población no debe confiarse”.

Solo en Francisco Morazán, los datos oficiales contabilizaron el lunes 56 casos, entre ellos dos decesos y cinco recuperados, sin detallar los rangos de edades de estas personas.

Sin embargo, para conocer las edades con mayor incidencia de casos en Francisco Morazán, EL HERALDO tuvo acceso a un informe elaborado por la Región Metropolitana de Salud, con base en 52 casos positivos del nuevo coronavirus.

Los dígitos evidencian que en el Distrito Central hay casos con edades desde los ocho meses hasta más de 60 años.

Además, se puntualiza que la edad promedio de los contagiados es de 34 años y 26 casos, que equivalen al 50 por ciento del total de afectados, están entre los 20 y 49 años.

Entre los datos recopilados se destaca que se mantienen 22 colonias con habitantes contagiados que permanecen en aislamiento domiciliario. Su condición es estable y presentan síntomas leves, mientras que cuatro permanecen en hospitales. Tres en el Hospital Cardio Pulmonar El Tórax y un infante en el Hospital María.

Comportamiento

Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del IHSS, visualiza dos factores que contribuyen a la infección en una población relativamente joven. El primero es la imprudencia de ignorar las medidas de bioseguridad como utilizar máscara, no aglomerarse y no salir de casa si no hay motivos de urgencia.

Y el segundo factor es la mala alimentación por la excesiva ingesta de carbohidratos porque eso crea un estado inmunológico bajo, incapaz de hacer frente al virus.

En relación con el comportamiento de los infectados con un rango de edad de 34 años, el psicólogo clínico Warrent Ochoa explicó que las familias, como medida de seguridad, deciden mandar a los más jóvenes a hacer las diligencias de abastecimiento.

“También existe un sesgo que tenemos todos los seres humanos, pensamos que la muerte y la enfermedad solo le sucede a otros, entre más jóvenes somos estamos más propensos a tener esa sensación”, explicó.

Entre los factores, el estudioso del comportamiento humano también destacó que en Honduras 7 de cada 10 personas “viven bajo la línea de la pobreza” y, en consecuencia, se ven obligados a salir para trabajar porque no pueden estar aislados.

“Hay un bajo nivel de educación y ciencia, se piensa que si no ven el virus así como se observan los zancudos, es porque no existe... otros piensan que tapándose la cara con un trapo se protegerán”, argumentó.