Hombre acuchilla a transeúntes en Francia; mueren dos

PARÍS, FRANCIA.-Un hombre armado con un cuchillo atacó el sábado a residentes que salieron de compras en un poblado sometido a cuarentena al sur de la ciudad francesa de Lyon, matando a dos personas e hiriendo a ocho más en un incidente que las autoridades investigan como un acto terrorista.



La fiscalía antiterrorista francesa informó que el presunto agresor fue arrestado cerca del lugar del ataque en el pueblo de Romans-sur-Isere al momento en que se arrodillaba en la acera mientras oraba en árabe.

Una persona relacionada con el sospechoso también fue detenida.

La fiscalía no identificó al sospechoso pero agregó que si bien no portaba documentos de identificación, el hombre afirmó ser sudanés y haber nacido en 1987.



Durante un posterior cateo a su casa, la policía encontró documentos escritos a mano que incluían alegatos sobre religión y una queja sobre vivir en un "país de paganos", de acuerdo con las autoridades.



La fiscalía no confirmó los reportes de que el hombre gritó "Allahu akbar" (Dios es grande) al momento del ataque.

Los habitantes de Romans-sur-Isere, al igual que el resto de Francia, acata órdenes de confinamiento debido a la pandemia de coronavirus.



Las víctimas realizaban compras de alimentos, una de las pocas actividades autorizadas fuera de casa, en una calle donde se encuentran panaderías y tiendas de comestibles, indicó la fiscalía.



Medios franceses reportaron que el hombre atacó primero a un hombre que acababa de salir de su casa para su caminata diaria _degollándolo frente a su novia y su hijo.



Poco después, el agresor ingresó en una tabaquería, apuñaló al estanquero y a dos clientes, para luego entrar a la carnicería local, según medios franceses. Cogió otro cuchillo y atacó a un cliente con el canto del arma antes de entrar a un supermercado.



Algunos compradores se refugiaron en una panadería cercana.

El ministro del Interior francés Christophe Castaner llegó al lugar horas después de la agresión y agradeció a los locatarios por su apoyo.



En los últimos meses se ha registrado una serie de ataques con cuchillo en Francia. En enero, la policía francesa hirió a disparos a un hombre en Metz que agitaba un cuchillo y gritaba "Allahu akbar".



Dos días antes, otro hombre fue asesinado a tiros por la policía después de que apuñaló fatalmente a una persona e hirió a otras dos en un suburbio de París.