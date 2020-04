¿Por qué EE UU recomienda taparse la cara para evitar el coronavirus?

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos a cubrirse el rostro cuando salgan a la calle para tratar de detener la propagación del nuevo coronavirus.



El presidente Donald Trump dijo desde la Casa Blanca que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) urgen a la población a taparse la cara, usando bufandas o pañuelos, evitando utilizar barbijos con el fin de reservarlos para los trabajadores de la salud.



Los científicos del gobierno de Trump ahora creen que el nuevo coronavirus probablemente se transmita por las personas cuando hablan y respiran, no solo cuando tosen o estornudan.



Aunque el mandatario aclaró que él no lo hará. "Elijo no hacerlo. Es solo una recomendación", sostuvo.



La epidemia avanza en Estados Unidos, que el viernes registró un nuevo récord de muertes en 24 horas, con 1,480, la cifra diaria más alta registrada en un solo país.



El virus ya deja más de 7,400 fallecidos y la Casa Blanca espera que mate entre 100,000 y 240,000 personas.

Cambio de discurso

El cambio de postura se esperaba ampliamente después de que altos funcionarios de la salud estadounidense dijeran a periodistas que la evidencia científica había evolucionado.



En declaraciones a la cadena Fox News el viernes, Anthony Fauci, jefe de enfermedades infecciosas de los CDC de EEUU, citó "información reciente de que el virus puede propagarse incluso cuando las personas simplemente hablan en lugar de toser o estornudar".



Días antes, Robert Redfield, también jerarca de los CDC, señaló que hasta una cuarta parte de los infectados pueden ser asintomáticos.



Tomados en conjunto, los hechos y las constataciones médicas representan argumentos poderosos a favor del uso generalizado de las mascarillas faciales.

Anteriormente, el gobierno estadounidense aconsejaba que solo las personas enfermas y sus cuidadores deberían usar barbijo, basándose en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los CDC.



Ahora los CDC insisten en la necesidad de cubrirse el rostro cuando uno sale a la calle a hacer compras, momento en el que es difícil cumplir con el distanciamiento social.



Asimismo, publicaron un estudio que destaca casos de transmisión del virus en Singapur por personas asintomáticas.



Los comentarios de Fauci sobre la propagación del virus a través de la respiración se produjeron después de que la Academia Nacional de Ciencias (NAS) enviara una carta a la Casa Blanca el 1 de abril resumiendo las investigaciones recientes sobre el tema.



Señaló que aunque la investigación aún no es concluyente, "los resultados de los estudios disponibles son consistentes con la aerosolización del virus por la respiración normal".



Por su parte, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, reiteró la importancia de la prevención e hizo el jueves una recomendación similar a los habitantes de esta ciudad de la costa este de Estados Unidos y que se convirtió en el mayor foco del virus del país, con más de 1,000 de las 7,400 muertes.



Los transeúntes de Nueva York llevaban el viernes máscaras, a veces hechas a mano, bufandas o pañuelos, tras la recomendación de De Blasio.

Debate sobre aerosoles

Un estudio reciente financiado por los CDC publicado en el New England Journal of Medicine encontró que el virus SARS-CoV-2 podría convertirse en un aerosol y permanecer en el aire por hasta tres horas.



El documento recibió una atención generalizada aún cuando críticos dijeron que los hallazgos fueron exagerados porque los investigadores habían usado un dispositivo médico llamado nebulizador para crear deliberadamente una niebla viral, algo que argumentaron no ocurriría naturalmente.



El texto apuntaba a una investigación preliminar realizada por el Centro Médico de la Universidad de Nebraska, en el cual se halló el código genético del virus SARS-CoV-2 en áreas de difícil acceso de las habitaciones de aislamiento de los pacientes.



Los científicos de la NAS también citaron otros dos estudios, ambos aún no revisados por pares, provenientes de Hong Kong y China continental.



Por ejemplo, en el de Hong Kong solo algunos pacientes con coronavirus y otras enfermedades respiratorias virales usaron máscaras. Encontraron menos gotas y aerosoles en pacientes con coronavirus que usaban máscaras.



En tanto, la investigación china planteó la preocupación de de que el equipo de protección utilizado por los trabajadores de la salud podría ser una fuente de dispersión del virus en el aire.



El equipo estudió hospitales en Wuhan y encontró dos áreas principales con el virus en el aire: baños de pacientes y habitaciones donde el personal médico se quitó el equipo de protección.



Sin embargo, el debate científico sigue y la OMS ha sido cauta en la validación de cualquier tratamiento.



En un análisis publicado el 29 de marzo, indicó que solo se sabía que la transmisión por aerosolización ocurría durante tratamientos particulares que requerían respiración asistida.