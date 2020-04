Lo último del coronavirus hasta este jueves 2 de abril

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A continuación los más reciente del coronavirus hasta este jueves 2 de abril:

En aumento contagios y fallecidos por coronavirus en Honduras

A 219 subió la cifra de personas infectadas y a 14 los fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas en Honduras, confirmó Francis Contreras, portavoz del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).



Tras la realización de 139 pruebas por parte del Laboratorio Nacional de Virologia, Sinager confirmó 47 casos de coronavirus, el mayor número de contagiados en un día, mientras que también se comprobó cuatro nuevos decesos en el país.



Con una tasa de letalidad de 6.3 por ciento, Honduras está entre las más altas, una cifra abrumadora para expertos que aseguran que se debe de estar preparado para lo peor.

Covid-19 atípico en Honduras: muertos no son tan ancianos

Contra el pronóstico armado por la experiencia de los primeros países afectados, el Covid-19 en Honduras tiene hasta ahora mayor grado de mortalidad en personas con edades entre 41 y 50 años y no en pacientes de la tercera edad.



Una población en su mayoría joven, un sistema sanitario vulnerable, habitantes con una salud deteriorada con morbilidades o enfermedades preexistentes, mayor exposición al contagio de la población económicamente activa son algunos de los factores considerados para que sean los jóvenes-adultos, y no los adultos mayores, los más afectados.



En contraste, las personas con edades entre 21 y 40 años (jóvenes y adultos-jóvenes) son las más contagiadas en el territorio.

Régimen chino ocultó al menos 40 mil muertes por Covid-19 en Wuhan, según informe

La cifra de muertos por el coronavirus en Wuhan, que oficialmente es de 2,553 personas, podría no ser tan real según una investigación del medio privado Caixin, en el epicentro del brote podrían haberse registrado decenas de miles de fallecimientos.



La investigación revela que la mortalidad durante la cuarentena del Covid-19 ha sido mucho mayor, acorde a la incesante actividad de los crematorios. “La cifra real solo la saben ellos”, apunta la investigación.



En un día se llegaron a entregar 5,000 urnas, el doble de fallecidos que los que admiten las autoridades, de acuerdo al portal de noticias Caixin. La cifra de muertes podría superar las 40,000.

El consejo

El mundo sufre momentos apocalípticos para unos y naturales para otros, pero lo cierto es que todos somos vulnerables ante el coronavirus, una enfermedad que afecta a todo el que puede, sin distinción.



Es por eso que autoridades le han apostado a que la población hondureña se quede en casa. "Si usted no sale, la probabilidad de contagio es cero", dijo a EL HERALDO el doctor Carlos Umaña.



Mientras que Denisse Murillo, una doctora fallecida expresó días antes de morir: "Si tiene hambre tome agua, es preferible tener hambre y no morir de coronavirus".



Sin duda que la situación es crítica en Honduras, más cuando en el país no existen condiciones para afrontar este virus. Por ello, le aconsejamos quedarse en casa.

