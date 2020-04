VIDEO: El papa Francisco con la oración "Urbi et Orbi"

CIUDAD DEL VATICANO.- Por primera en la historia milenaria de la Iglesia católica, el papa reza este viernes en solitario ante la inmensa plaza vacía de San Pedro y da la bendición y la indulgencia plenaria al mundo por la pandemia de coronavirus que lo azota.





Se trata de un rito inédito en el que da la bendición "Urbi et Orbi" (a la ciudad y al mundo) a todos los fieles, retransmitido por televisión, internet y radio.



La bendición permite a los más de 1,300 millones de católicos obtener la indulgencia plenaria, es decir, el perdón de sus pecados, en un momento tan difícil, con medidas de confinamiento que afectan a más de 3,000 millones de personas.

"Presidiré un momento de oración en el atrio de la basílica de San Pedro. Con la plaza vacía. Desde ahora, invito a todos a participar espiritualmente a través de los medios de comunicación. Escucharemos la Palabra de Dios, elevaremos nuestra súplica, adoraremos al Santísimo Sacramento, con el cual al término daré la bendición Urbi et Orbi y a la cual se añadirá la posibilidad de recibir la indulgencia plenaria", anunció el mismo papa hace varios días.

Ante el dramático momento que vive la humanidad, el papa Francisco decidió dar una bendición extraordinaria, la Urbi et Orbi, la misma que los pontífices suelen impartir sólo el 25 de diciembre y el Domingo de Pascua, fechas en que se recuerda el nacimiento y la muerte de Jesús.



"Se trata de un evento extraordinario presidido por el papa, en un momento particular, cuando el mundo cae de rodillas por la pandemia. Un momento de gracia extraordinaria que da la oportunidad de vivir este tiempo de sufrimiento y miedo con fe y esperanza", explicó en una nota el Vaticano.



Desde que se desató la epidemia de coronavirus en Europa, que golpea con particular fuerza a Italia y España, el papa Francisco se ha pronunciado en varias oportunidades, recordando en particular a los médicos y enfermeras, en la primera línea de la lucha, e instando a los sacerdotes a acompañar a los enfermos y moribundos.