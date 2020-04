Miami ordena confinamiento obligatorio a sus residentes por coronavirus

La ciudad de Miami ordenó la semana pasada el cierre de restaurantes, bares, gimnasios y otros negocios no esenciales. Foto: AFP

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- La ciudad estadounidense de Miami ordenó este martes a sus residentes a confinarse en sus casas para contener la propagación del coronavirus, que por el momento ha dejado más de 1,400 casos en el estado de Florida.



"Estamos emitiendo una orden de confinamiento hoy", dijo el alcalde Francis Suárez en un mensaje de video desde su propio aislamiento, luego de haber dado positivo al virus hace casi dos semanas.



"Esperamos que la gente reciba el mensaje de permanecer en sus casas y, si están aquí de vacaciones, de que se vayan a sus casas", añadió.



El confinamiento obligatorio es efectivo desde el martes a medianoche hasta nuevo aviso y prohíbe todo tipo de viajes en vehículos públicos y privados que no sean esenciales.

Vea aquí: Trump: 'Perdemos a miles al año por la gripe y no cerramos el país'



La orden permite a los 470,000 habitantes de Miami realizar actividades recreativas pero no en parques y playas, cerrados por la crisis, respetando las medidas de distanciamiento social.



La ciudad de Miami ordenó la semana pasada el cierre de restaurantes, bares, gimnasios y otros negocios no esenciales, y recomendó a la población permanecer en sus casas, algo que ha sido acatado parcialmente.



Actualmente, los condados de Miami y Broward, que contienen las municipalidades de Miami y Fort Lauderdale, cuentan cerca de la mitad de los infectados de Florida.