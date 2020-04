Horario del Banasupro móvil en Tegucigalpa y San Pedro Sula este 24 de marzo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro), dio a conocer el calendario y horarios de distribución de alimentos en diferentes colonias de Tegucigalpa y San Pedro Sula, para que los pobladores puedan abastecerse durante el toque de queda absoluto.



De igual manera, el ente estatal recuerda a los vecinos que deben mantener una distancia mínima de un metro entre cada persona, al momento de llegar a los lugares designados para hacer sus compras de alimentos.

La distribución está establecida de la siguiente forma:

Tegucigalpa y alrededores

Colonia Suyapa, a inmediaciones del Centro de Salud de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde



Colonia Villa Universitaria, en la calle principal en un horario de 9:00 am a 5:00 pm

Colonia 3 de Mayo, frente a la escuela Rafael Pineda Ponce, de 9: 00 a 5:00 pm



Colonia Villa Unión, calle principal, de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde



Cantarranas, en el parque Central, de 9:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde



Santa Lucía, en el parque Central, en un horario de 9:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde

San Pedro Sula y alrededores



Colonia 15 de octubre, San Pedro Sula, contiguo a la Iglesia Ministerio Internacional, de 9:00 am a 5:00 pm



Colonia Vista Hermosa, Villanueva Cortés, en la entrada principal, de 9:00 am a 5:00 pm



Sector Chamelecón,en el Parque Vida Mejor, de 9:00 am a 5:00 pm