"No dejen de salir": AMLO a pueblo mexicano durante epidemia de Covid-19

México no está listo para el coronavirus y las acciones de AMLO lo confirman. Foto AFP

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha vuelto a emitir opiniones altamente cuestionadas sobre el comportamiento que la población de su país debería tener frente al coronavirus.



Hace unos días atrás, el gobernante dijo durante una comparecencia pública que no dejaría de besar y abrazar a las personas hasta que su ministro de Salud se lo dijera, negándose a acatar y predicar con el ejemplo una de las primeras recomendaciones de prevención contra el brote vírico.



En esta ocasión, el mandatario dijo durante un video que publicó en sus redes sociales, "No dejen de salir, todavía estamos en la primera fase de la contingencia, yo les voy a avisar cuando no salgan".



"Si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica, sigan llevando a la familia a las fondas, porque eso es fortalecer la economía familiar y la economía popular", continuó diciendo López Obrador.

VEA: Ciudad de México cerrará establecimientos para frenar coronavirus



En el video se hizo acompañar de una mujer de origen oaxaqueño, quien dijo ser dueña de un restaurante y había preparado una serie de alimentos tradicionales en su lugar de origen, para degustación del presidente.



Obrador aseguró que el pueblo mexicano es dueño de tradiciones milenarias y a eso estriba su fortaleza, por lo que no deben preocuparse de más.



La opinión del titular del ejecutivo mexicano es contradictoria con las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de las medidas adoptadas por los mandatarios de los demás países de la región y del mundo.



México reporta, a la fecha, 316 personas contagiadas con el virus y dos personas fallecidas a causa del mismo.