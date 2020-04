Thalía explota contra AMLO: "No está bien salir"

'No está bien salir porque no sabes si podemos estar contagiados. Al salir siendo positivos de coronavirus exponenos a las demás personas', asegura la también actriz.

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Thalía se dejó ver realmente molesta y en desacuerdo con las sugerencias del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien pidió a los mexicanos seguir en las calles y comercios pese a la pandemia por el Covid-19, que tiene en confinamiento a millones de personas a nivel mundial.



"No dejen de salir, todavía estamos en la primera fase (del Covid-19). Yo les voy a decir cuándo no salgan. Pero si pueden hacerlo y tienen la posibilidad economica sigan llevando a las familias a comer o cenar en las fondas, porque eso es fortaleces la economia. No ayudamos si nos paralizamos de manera exagerada. Vamos a seguir haciendo la vida normal", fue el consejo de AMLO mientras estaba en un restaurante de Oaxaca.

Al ver el material audiovisual, Thalía expresó su indignación. En la publicación comienza mostrando el video publicado por Obrador, para luego contradecirlo diciendo que "no está bien congregarnos, no está bien salir agrupados. No está bien salir".



"No está bien salir porque no sabes si podemos estar contagiados. Al salir siendo positivos de coronavirus exponenos a las demás personas", asegura la también actriz.



En el texto de la publicación, que sobrepasa los 70 mil likes, escribió." Luego de ver este video que contradice todo lo que estamos haciendo alrededor del mundo sentí que tenía que dejarles este mensaje. ¡Lo que se menciona en una parte de este video no está bien!. Todos entendemos que nuestros héroes, los profesionales de la medicina (doctores, enfermeros/as, farmaceúticos, etc) que están lidiando de cerca con esto día a día y otras personas con trabajos esenciales, indispensables en esta situación, tienen que salir de sus casas. Pero, nosotros los que no somos profesionales de la salud tenemos que ser considerados con ellos y responsables y aislarnos lo más posible".

Thalía aclaró que "siempre me he mantenido al margen de la política, pero esto rebasa el sentido común en estos momentos tan cruciales para mi amado país".



Las declaraciones de Obrador han alarmado a los usuarios en redes sociales, ya que por recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) los países han aplicado cuarentena absoluta a su población, algo que al parecer no ha llegado a oídos del mandatario mexicano.

Entre las medidas tomadas por el gobierno mexicano solo sobresale el cierre, a partir del lunes, de museos, teatros, cines y zonas arqueológicas.

