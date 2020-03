España registra casi 5,000 nuevos casos de coronavirus en un día

MADRID, ESPAÑA.- España registró cerca de 5,000 nuevos casos de coronavirus en 24 horas y es ya el tercer país más afectado del mundo por detrás de China e Italia.



Las autoridades sanitarias reportaron el sábado que el número total de pacientes de Covid-19, la enfermedad provocada por el virus, alcanzó los 24,926, desde los 19,980 del día anterior. En total, hay 1,326 personas muertos, desde los 1,002 del viernes. Más de 1,600 pacientes estaban internados en unas unidades de cuidados intensivos que, según las autoridades, estaban al límite de su capacidad. Madrid es la región más afectada con cerca de 9,000 casos.

España está cerca de cumplir su primera semana de confinamiento, que incluye restricciones de movimiento y cierre de negocios, mientras los hospitales y las residencias de ancianos soportan la mayor carga del brote. Las autoridades reconocieron que esperan que los contagios sigan aumentando antes de que estas medidas puedan revertir la tendencia.



Moscú- Rusia

Los obreros trabajaban a destajo para construir un centro con capacidad para cientos de pacientes de coronavirus, dijo el teniente de alcalde de la capital rusa. Se espera que el edificio está completado en un mes.



En el lugar, que está a unos 40 kilómetros (25 millas) del centro de Moscú, se colocaron carteles al estilo de la propaganda soviética pidiendo a los operarios que trabajen a máxima velocidad. Uno muestra al alcalde de la ciudad, Sergei Sobyanin, señalando al espectador y el lema "Obreros. ¡Los minutos cuentan!".



El centro tendrá capacidad para 500 pacientes, explicó el teniente de alcalde, Andrei Bochkarev, el sábado. Por el momento, Rusia tiene 253 casos de coronavirus.





Berlín- Alemania

El estado de Baden-Wuerttemberg, en el suroeste de Alemania, abrió sus hospitales a pacientes de la vecina región del este de Francia que sufre un incremento de casos de Covid-19, la enfermedad causada por el coronavirus.



Un vocero del Ministerio de Salud estatal confirmó el reporte publicado el sábado por el Schwaebische Zeitung, que dijo que el gobernador, Winfried Kretschmann, ofreció ayuda a Francia ante la escasez de camas en unidades de cuidados intensivos allí.





Londres- Inglaterra

Gran Bretaña está por detrás de Italia, España y Francia en cuanto a la propagación del nuevo coronavirus, pero su sobrecargado sistema de salud del país se está resintiendo ya.



El Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés), financiado por el Estado, tiene alrededor de 4,000 camas en cuidados intensivos y unos 5,000 ventiladores, pero según los expertos son muchos menos de los que se necesitarán cuando repunten los contagios en las próximas semanas.



El jueves, un hospital de Londres declaró temporalmente un “incidente crítico”, que supone que no podía admitir a más pacientes graves. Cifras no publicadas por el NHS a las que tuvo acceso el diario The Guardian, mostraron que el número de casos confirmados de Covid-19, la enfermedad provocada por el virus, en cuidados intensivos en el sur de Londres pasó de 7 el 6 de marzo a 93 el día 17.

Empresas de ingeniería y automotrices están fabricando ventiladores, y el gobierno dijo que estaba realizando grandes envíos de material de protección a los hospitales. Pero algunos médicos dijeron que no confían en recibir los equipos que necesitan para tratar a los enfermos y protegerse del virus.





Bangkok- Tailandia

El gobernador de la capital de Tailandia, Bangkok, ordenó el cierre de los centros comerciales, muy populares en la ciudad, a excepción de sus supermercados y farmacias, para frenar la expansión del coronavirus.