Gobierno lanza plan de abastecimiento ante emergencia por Covid-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-"Con la mano en el corazón les digo 'hondureños quédense en casa'", pronunció el mandatario Juan Orlando Hernández al hacer un recuento de los casos del coronavirus que mantienen al mundo "de rodillas" y a su vez anunciar un plan de abastecimiento para la población.

"Estamos en emergencia y tenemos que cuidar nuestra vida. Hoy más que nunca es importante que nos quedemos en casa y sigamos las indicaciones para frenar la propagación", agregó.

"Sabemos que necesitan alimentos, agua, combustible y dinero. Anunciaremos un período en el que nos abasteceremos de forma ordenada. Les pido disciplina para no generar caos. Hicimos las previsiones necesarias y los fondos se están usando con la responsabilidad del caso", detalló Hernández.

Mecánica de abastecimiento

Julián Pacheco, ministro de Seguridad, fue el encargado de dar a conocer cuáles serán los horarios de movilización y la mecánica que deberá seguir la población para abastecerse de alimentos, medicinas y combustible.



-Las gasolineras atenderán de 3:00 PM a 10:00 PM (únicamente aplica el miércoles 18 de marzo, el resto de los días seguirá vigente el toque de queda absoluto).



-A quienes necesiten comprar alimentos, medicinas o realizar trámites bancarios se les comunica que podrán hacerlo el jueves 19 de marzo desde las 7:00 AM hasta las 4:00 PM. A partir de las 5:00 PM ya no se permitirá circular en el Distrito Central, La Ceiba y Choluteca.



-La estadía en los supermercados o tiendas de consumo será de 20 minutos y se permitirá la circulación de una persona por vehículo. No podrán ingresar personas mayores de 60 años ni menores de 15 años.



-En la mayoría de lo posible, se solicita que las personas se movilicen a los negocios autorizados cercanos a sus vecindarios.

Medidas de contención

El gobierno determinó extremar las medidas de contención debido a la velocidad de propagación de la enfermedad. En el territorio nacional ya hay confirmados nueve casos de coronavirus.

Desde que se confirmó el caso cero el pasado 12 de marzo, una mujer embarazada que regresó de España, ya se han dado otros ocho casos positivos. De ellos, cinco son familiares de esta mujer. El estado de salud de esas personas es estable, no presentan complicaciones.

Esos seis casos confirmados están en la capital, que se ha convertido en el epicentro del Covid-19 en Honduras, particularmente la colonia Abraham Lincoln de Comayagüela.

Personal de la Región Metropolitana de Salud del Distrito Central con apoyo de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) fueron las encargadas de ejecutar la intervención de la colonia capitalina. En total se pusieron en cuarentena 240 hogares y 1,275 personas que residen en la zona con el objetivo de frenar la propagación del virus.

Asimismo, hay una mujer en Choluteca y otra en La Ceiba, Atlántida, ambas están en sus casas recuperándose de la enfermedad, también están estables. Entre otra de las medidas aplicadas, se mantiene el cierre de las fronteras aéreas, marítimas y terrestres para personas, pero abiertas para el transporte de carga.

A su vez, con el fin de resguardar la vida del personal médico y de enfermería que atiende los casos confirmados y sospechosos por Covid-19, fueron distribuidos más de 10 mil kits de protección en hospitales y clínicas periféricas a nivel nacional.