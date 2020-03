¿Qué cosas no debo hacer en esta emergencia por coronavirus?

El temor al contagio ha llevado a las personas a correr a utilizar mascarillas, pero esta por si sola no garantiza estar a salvo. El uso adecuado podría hacer la diferencia.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La emergencia mundial por coronavirus se ha expandido por varios países precisamente por la negativa de las personas a seguir las recomendaciones de aislamiento social. Hasta este 18 de marzo el Covid-19 ha dejando al menos 7,000 muertos.

Por ende, seguir las instrucciones de confinamiento y de higiene constante son vitales. Además, hay tres cosas que NO debes hacer durante esta emergencia.

1. Fumar

El Covid-19 es un tipo de neumonía aguda y en los pacientes que alcanzan la etapa grave es peor aún. Una neumonía implica problemas respiratorios severos, en el caso de los fumadores son más sensibles a ser afectados por este brote.

2. Usar varias mascarillas a la vez

El temor al contagio ha llevado a las personas a correr a utilizar mascarillas, pero esta por si sola no garantiza estar a salvo. Si una persona con mascarilla tocan son sus manos una superficie contaminada y luego -al quitarse las mascarilla- se toca la cara el virus sigue en sus manos y fácilmente puede contagiarle.

Adicionalmente, no deben agotarse las existencias de mascarilla, por lo que si una persona no tiene síntomas no debe usarlas. Estas deben reservarse para las personas con síntomas y personal médico.

3. Tomar antibióticos

Hasta la fecha no hay una vacuna o medicamento eficaz contra el coronavirus. Los pacientes confirmados son tratados con medicinas para aliviar los malestares, pero esto depende de cada organismo.

La OMS tampoco recomienda usar antibióticos, puesto que los antibióticos son contra las bacterias y el Covid-19 es producido por un virus.