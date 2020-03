Mary Vallecillo: Imploro que tomen medidas; no es juego, no es una broma

Fernando Maldonado

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La científica hondureña Mary Lorena Vallecillo forma parte de un equipo multidisciplinario de Brigham Young University (BYU), del estado de Utah, Estados Unidos, que está trabajando intensamente para identificar cómo funciona el coronavirus en el organismo humano y buscar una solución.



Vallecillo dialogó con EL HERALDO sobre los retos que representa para Honduras. Aquí sus impresiones:



¿Qué está haciendo la ciencia para contrarrestar el coronavirus?

El problema con los virus es que para buscar una vacuna tenemos que saber exactamente cómo funciona el virus. Uno de los obstáculos que tenemos ahora es que el virus es la primera vez que se presenta en humanos, entonces, todavía estamos viendo cómo funciona. Un virus no se puede tratar con antibióticos, el tratamiento debe ser bien dirigido, si vamos a distorsionar el núcleo, la membrana del virus, porque el virus vive en las células humanas, entonces, no queremos matar el virus y matar la célula. Tenemos que dirigir a que el virus se pueda eliminar, pero sin eliminar la célula humana, porque entonces estaríamos matando a las personas.



¿Qué riesgos se corren al tratar el virus con fármacos?

Una de las situaciones es que si el virus alguien lo trata con antibióticos o es mal tratado puede mutar, entonces, lo que se estudia para contrarrestar de alguna manera no sirve, porque ya tiene otra composición genética y ese es un problema.



Dentro de los estudios científicos en los que está involucrada, ¿qué han logrado detectar?

Yo estoy en un equipo encargado de identificar la estructura del virus, de identificar cómo funciona para ayudar a los virólogos y farmacólogos cómo diseñar un producto que pueda contrarrestar la propagación. Uno de los equipos identificó que el virus puede sobrevivir en el aire hasta por tres horas. Es decir, que si alguien estornudó o dejó una gotita de saliva o mucosidad, el virus puede sobrevivir en superficies hasta por tres días y eso lo hace más peligroso.

¿Cuántas personas conforman el equipo de trabajo?

Nosotros somos un equipo multidisciplinario, habemos más de 80 personas.



¿Existe tiempo específico en que pueda salir una vacuna contra el Covid-19?

Estamos contra el tiempo, lo que sí podemos decir es que esperamos que no se propague tanto para que las tasas de mortalidad no sean tan altas y que nos dé tiempo para encontrar algo que podemos usar. No hay tiempo, qué más quisiéramos que fuera ya.



¿La ciencia estaba preparada para la llegada del coronavirus?

No. Nos ha agarrado desprevenidos, es un nuevo virus que se presenta en humanos y esa es una de las cosas que nos tiene trabajando. Conocer el mecanismo de un proceso, uno puede poner al servicio sus ideas para poder contrarrestarlo, el problema aquí es que no sabemos cómo funciona el mecanismo.



¿Qué acciones debemos emprender los hondureños?

Lo primero es no exponerse y evitar la aglomeración de personas. Uno de los problemas es que las personas pueden estar asintomáticas hasta por 13 días, durante ese tiempo pueden estar contagiando personas porque no presentan síntomas, claro que el mayor riesgo de contaminación es cuando ya la persona presenta síntomas. Hay que tomar medidas. Lavarse las manos con agua y jabón es primordial.



En Honduras hay dos personas afectadas, ¿cree que se puede ampliar el número de contagios?

Personalmente considero que en Honduras hay más personas contaminadas porque hay contactos con las personas y quizás no tomaron ninguna precaución y pueden haber contaminados a otros. Yo sugeriría cancelar eventos públicos donde la gente podría exponerse y tomar las medidas de higiene en casa.

¿Como hondureña qué le preocupa si el virus se propaga en el país?

Me preocupa el sistema de salud, que no tiene las condiciones para recibir una avalancha de casos con enfermedades respiratorias. Me preocupa que no hay cobertura nacional, que los hospitales regionales son muy pocos y quizás no están preparados, que no hay ambulancias para trasladar pacientes de los lugares más remotos a una unidad hospitalaria donde se les pueda atender. Yo realmente imploro que tomen las medidas de preocupación, no es juego, no es broma, para que no se propague tanto.

¿Hay alternativas de prevención?

Tengo entendido que en Honduras se están agotando muchas cosas, pero en el caso de que no haya alcohol o desinfectante, agua y jabón es esencial. Si no tiene alcohol puede usar gotas de vinagre, el vinagre es desinfectante aunque no es tan poderoso como el cloro, pero se puede usar como alternativa.



Desde el punto de vista científico, ¿el coronavirus mata a las personas?

El virus ingresa al organismo, y este depende de cómo esté el sistema inmunológico, va a reaccionar. Para aquellos pacientes que padecen de asma, neumonía, su sistema inmunológico es débil, ellos están más expuestos, el virus se puede aprovechar de la debilidad de nuestro organismo para aprovechar una condición respiratoria más aguda y que la puede llevar a la muerte. Eso es lo que está tratando de evitar, para que dé tiempo a la gente en buscar algunas soluciones.

¿Se supera el coronavirus?

Sí. Eso depende del sistema inmunológico de cada persona. Una persona con sus defensas altas, posiblemente lo va a superar. Pero una persona con problemas de salud u otra condición, esa persona va a estar más expuesta a otras situaciones que le pueden ocasionar la muerte.