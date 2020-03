Acoso escolar ahuyenta a los alumnos de los centros educativos de Honduras

Comayagua

El 42% de los alumnos de Comayagua afirman haber sido insultados por otros estudiantes, un porcentaje que está arriba del promedio nacional, que es del 36%, según un estudio de la Universidad Pedagógica

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A pocos meses de su nacimiento presentó síntomas de células muertas en su piel que se fueron empeorando y expandiendo en todo su cuerpo hasta tomar forma de escamas secas.

Esta enfermedad hereditaria se llama ictiosis lamelar y Ever Márquez la padece desde niño. Ahora tiene 16 años.



Ever, quien vive con su madre, sus dos hermanas y su abuela en el barrio Cabañas de Comayagua, debe bañarse varias veces y aplicarse cremas para mantener su piel hidratada.

Desde que empezó la escuela ha tenido que soportar bullying de otros niños y jóvenes debido a su enfermedad.



En varias ocasiones pensó en no asistir nunca más a una aula de clases para evitar ser víctima de burla, pero su madre y su abuela siempre estuvieron apoyándolo para continuar estudiando.

El sueño de Márquez es convertirse en un abogado y ya cursa el octavo grado en el Instituto León Alvarado.



Ever contó a El HERALDO que el año pasado sufrió muchas burlas en un centro privado. No halló respuesta ni en los docentes.



“En el instituto anterior los muchachos me ponían apodos, me decían piel de pescado, se reían de mí y cuando iba a quejarme con los maestros me decían que no hiciera caso, que siempre me iban a molestar”, relató el adolescente.

Los ánimos de su madre y su abuela para no desfallecer en los estudios lo motivaron a matricularse en otro instituto.



Ahora, en el León Alvarado, Ever se desempeña muy bien en las clases y tiene varios amigos con quienes juega fútbol en horas de recreo.

Para él, lo más importante en la vida son Dios y su familia, así que luchará por cumplir su sueño de ser un profesional del derecho para apoyar económicamente en su hogar.





Casos de bullying

Ever es uno de los tantos casos de bullying en Comayagua, donde cuatro de cada 10 alumnos (42%) afirman que son insultados por otros compañeros, según revela un estudio del Observatorio de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM).



Muchas quejas de acoso escolar provienen de centros de alta matrícula, como los institutos León

Alvarado y el Comalhuacan, así como las escuelas Pablo Portillo, Ramiro Humberto Moreno y Eben Ezer, en la ciudad colonial; igualmente, el instituto Genaro Muñoz de Siguatepeque.



Como el número de estudiantes es bastante, a los docentes se les dificulta llevar un mejor control de la conducta escolar.



“Los casos de bullying que logramos identificar andan en unos siete casos al año y lo que hacemos es llamar a los padres de familia, les explicamos el problema en que se pueden meter con sus hijos y, por lo general, dejan de hacerlo”, expresó Javier Cálix, subdirector del León Alvarado.



El caso del instituto privado Cardenal Óscar Andrés Rodríguez es singular: tienen cámaras de seguridad para detectar cualquier tipo de acoso, agresión o accidente.



“En un 99% hemos erradicado el bullying, además hay un psicólogo para tratar cualquier tipo de problemas”, declaró Lizeth Bustillo, directora del instituto. A grandes males, grandes soluciones.