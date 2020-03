Psicóloga: Niños y adolescentes realizan intentos suicidas ante el bullying

Experta

02.03.2020

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Como un virus que se propaga por todo el mundo, el bullying también golpea fuertemente a nuestros niños, niñas y adolescentes hondureños, convirtiéndose en un fenómeno en ascenso que muchos hasta han llegado a normalizar.



¿Cuál es el impacto? La psicóloga Patricia Mackay conversó con EL HERALDO y enumeró algunos efectos psicológicos de los infantes que afrontan este fenómeno de violencia.



A continuación la entrevista con la Máster en Psicología Clínica.





¿Cuáles son las consecuencias psicológicas más habituales de las víctimas del acoso escolar?



¡Ja! ¡Son innumerables! La más grave, los intentos suicidas. Niños y adolescentes realizando intentos suicidas porque creen que esta situación nunca se va a terminar.



Las burlas, los golpes, conseguir castigos cuando ellos son inocentes de todo y, sobre todo, la parte más dura, el sufrimiento de la exclusión social; cuando no les hablan, no los miran, no los invitan... los excluyen totalmente de la escena social.



El bullying es una cosa tan tremenda que genera trastornos de ansiedad, incluso puede llegar a generar trastorno de estrés postraumático, o sea, flashback, insomnio, recordar vivídamente esos episodios en los cuales ellos son violentados una y otra vez.

El acoso escolar es destructivo, no se necesita mucho tiempo de sufrir bullying para tener todas estas consecuencias. A veces dos meses es suficiente para comenzar a ver todas estas reacciones.



El bullying no es lo que los padres creen, a veces no pueden entender que es una violencia que va más allá de una broma que se puede dar entre los compañeros de escuela.



¿El bullying es un monstruo?



¡Sí! El bullying es una violencia y la violencia no tiene nada bueno, siempre todos sus efectos son negativos.



El bullying roba la felicidad de los niños y marca para toda la vida. Los efectos del bullying no son cinco minutos después, son a largo plazo… son muy graves.

