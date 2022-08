Yahir asegura que no volverá a conducir tras su debut en La Academia: ‘Fue muy difícil, subía aterrado’

Previo a la final de La Academia, el cantante dijo ante la prensa mexicana que no volvería a conducir un programa de televisión. “Yo tomé el reto por los 20 años nada más, para mí eso era algo muy importante por los 20 años de La Academia, pero no creo que vuelva a conducir”, aseguró.

Por otro lado, el intéprete de ‘Contigo sí’ explicó para la periodista Ana María Alvarado que el proceso de conducir el concurso fue un verdadero reto no solo por ser reclutado rápidamente sino porque no tenía preparación previa.

Respecto a la ola de ataques en su contra que se generó en redes sociales, el artista dijo sentirse sorprendido ya que es la primera vez que pasa por algo de este tipo. “Nunca había vivido esto en mi vida tan rudo, entonces ahora que me pasó, que me meto a la conducción, me pasó que me doy cuenta de las ganas que tiene la gente de que uno haga las cosas mal para pegarle en la cara”, dijo.

También enfatizó en que muchos de los comentarios que circulan en internet son de cuentas aparentemente falsas o que se escudan en el anonimato para criticar sin piedad.

Aunque su experiencia fue un verdadero reto, Yahir culminó el programa con éxito y según confesó, su mejor noche fue el programa de la semifinal de La Academia. “Tenía muchas ganas de demostrar que yo podía”, apuntó.