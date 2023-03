Jackie Solange: Musa del diseño y embajadora de sus raíces

Todo esto antes de caminar por las pasarelas de Casting The Atlantic en Costa Rica.

Su imagen y concepto han destacado en editoriales digitales de revistas estadounidenses como The Last Magazine y Creem Magazine, además de una edición especial para la web de Vogue Italia.

La hondureña considera al modelaje como una pasión, “disfruto mucho el transmitir y recrear conceptos artísticos en la industria de la moda. Es un desafío que tiene un impacto en la proyección de la sociedad actual y me inspira ser parte de ello”.

Para la modelo, la determinación es algo que abre muchas puertas, “jamás esperé ganar un certamen de belleza ya que claramente no me dedico a ese rubro, pero fue una experiencia que me marcó por el resto de mi vida.

El representar y destacar la belleza e inteligencia de las mujeres afrodescendientes en Honduras es una tarea que conlleva mucha responsabilidad”.

La joven hondureña es del criterio que para desenvolverse en la vida la confianza y la seguridad en uno mismo es lo más importante, y en el caso del área en la que se desenvuelve, la exposición ante la gente es parte del trabajo, “por lo tanto, es vital aprender a conocerse a uno mismo para poder explotar el potencial que todos poseemos. La práctica constante ayuda a construir esa confianza. Y uno de los secretos es la perseverancia”, afirma.