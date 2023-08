Video de Galilea Montijo con su novio español en Holbox

Primero fue este hombre quien no dudó en enviarle mensajes cariñosos de manera pública, ahora se revelan imágenes donde la famosa ya no duda en mostrar su amor abiertamente.

Desde hace unos meses, la presentadora ha sido relacionada sentimentalmente con Isaac Moreno . Si bien en un inicio no hablaba abiertamente del romance, poco a poco lo ha incluido en su círculo cercano.

GUADALAJARA, MÉXICO.- Galilea Montijo se dio una escapada romántica tras el final de “ La casa de los famosos México ”, al tomarse unos días en la isla de Holbox, al sur de México, pero no viajó sola, sino con su novio, el modelo español Isaac Moreno.

Los comentarios al respecto no se hicieron esperar por parte de los internautas. “El hombre está bello, pero que no se enamore mucho que esos son chapiadores esos van donde más les dan dinero”, dijo una usuaria.

“El marido la reemplazó a los días. ¿Cuál es el problema? Y ¿por qué vergüenza? Es su vida y no veo nada indecente. Ella está viva, que disfrute su vida”, “Hay déjenla que disfrute su vida, la felicidad no existe, los momentos felices sí. Y es lo único que uno se lleva”, “Que carajo se va esconder; hasta yo Diosssss, la envidio sanamente”, y “Si yo fuera Galilea haría lo mismo; la que puede, puede y la que no critica”, fueron otros comentarios.