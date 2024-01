Consejo del día. Preocúpese por ser gente y mantenga su nombre limpio, y algo importante, no ande por la vida predicando la palabra y teniendo un corazón miserable. Dios todo lo ve y el karma es lo más seguro cuando hacemos el mal a otros.

A su vez, la publicación contenía una etiqueta con el mensaje: “Trabajo serio y responsable por sobre todas las cosas, es lo que me representa y con la frente en alto yo sí puedo decir que mi trabajo me mantiene en un cargo, no las lenguas y el ser víbora”, externó.

“Mi personalidad no es para cualquier incapaz y errado que no se hace cargo de sus propias acciones”, puntualiza la publicación de Fany Zúniga.