Emily Cinammon, la hija de Saúl “Canelo” Álvarez, hace su debut en el modelaje

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Emily Cinammon, la primogénita del boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y Karen Beltrán, ha dado sus primeros pasos en la industria del modelaje.

La joven de 18 años hizo su debut sorpresa al representar el vestido conmemorativo de los 200 años de Jalisco en un evento de moda.

“La verdad es que fue algo espontáneo. Mi mamá me dijo que ‘me están llamando para representar el vestido de 200 años de Jalisco’. Y, justo fue lo primero que se me vino a la mente, mi papá hizo la pelea el día de los 200 años de Jalisco y dije ‘de que otra forma que no sea relacionada al deporte, puedo representar a Jalisco’”, mencionó al programa Ventaneando.