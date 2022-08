Cesia Janelle, la ‘patepluma’ que inmortaliza momentos con piezas personalizadas

CORTÉS, HONDURAS.- Cabello, cenizas, ropa, fotografías, pruebas de embarazo y hasta el cordón umbilical pueden convertirse en arte, según contó la creativa emprendedora Cesia Janelle, de 24 años, a EL HERALDO INSPIRA.

Y este es precisamente su trabajo, inmortalizar épicos momentos utilizando resina epóxica, un cristal con el que ha realizado grandes obras de arte en los últimos dos años a través de su empresa virtual ‘Le Cordel’.

“Desde la escuela hacía manualidades de papel, cajas, tarjetas que luego vendía. He aprendido viendo videos, tomando cursos, no se me apasiona poder crear algo desde cero y que sean cosas únicas”, reveló.

Fue entonces que decidió ir un paso más allá abriendo su tienda virtual en el 2020, año en que inició la pandemia de covid-19, sin embargo, obtuvo una gran aceptación entre los internautas a tal punto que sus productos son demandados en Estados Unidos.

