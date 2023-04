A Adamari “la obligaron a hacer ese video totalmente hipócrita”, dice Javier Ceriani sobre salida de la presentadora de Telemundo

Sin embargo, recientemente, el presentador de entretenimiento, Javier Ceriani, aseguró que Adamari fue obligada a grabar el mencionado video y que además indicó que no hubo mutuo acuerdo, pues fue despedida.

“Adamari no sabía nada, se sospechaba porque no le mandaron los papeles para renovar. Cuando vos vas a renovar te mandan los papeles, si renovás en junio, tres meses antes ya te empiezan a mandar los abogados el nuevo contrato para trabajar y no se lo habían mandado entonces ya estaba nerviosa”, comenzó explicando el conductor del programa ‘Chisme no like’.

Incluso, Ceriani cuestionó lo que muchos otros usuarios de las redes sociales también notaron y es que ese mismo día de su salida, pero en horas de la mañana, los sitios oficiales del programa ‘Hoy Día’ compartieron un corto clip en donde Adamari salía anunciando que ahora se transmitirían cuatro horas de programa, por lo que dijo sentirse feliz, es decir, ella creía que seguiría formando parte del elenco.