Anuel se borra el tatuaje que se hizo por amor a Karol G

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- El cantante de reggaetón, Anuel AA, soprendió a sus seguidores al publicar un video en el que muestra el doloroso proceso al que se sometió para borrar el tatuaje que se hizo en la espalda por amor a su exnovia Karol G.



Y es que en las últimas semanas el famosos artista puertorriqueño ha aparecido muy enamorado de su nueva novia, por lo que decidió poner punto final a su historia con la colombiana.



En las imágenes se ve a su prometida, Yailin "La más viral", acariciando su cabeza de su amado mientras este lloraba y gritaba del dolor que le provocaba el procedimiento.



Además, el polémico artista intenta interpretar uno de sus éxitos mientras el tatuador hace la labor de eliminar la enorme imagen que cubría casi toda la espalda del famoso.



Fue a inicios del 2019 que el cantante, que estuvo preso varios meses, sorprendió a sus seguidores y la misma Karol G con el enorme tatuaje de una imagen de ellos dos sacando sus lenguas.



El rostro de ambos no fue lo único que Anuel plasmó en su piel, pues también escribió en su mano el nombre de Carolina, el verdadero nombre de su exnovia.

Ante la polémica que generó esta acción de parte del artista, durante una entrevista para "El gordo y la Flaca" el intérprete de "Adicto" aseguró que no se iba a borrar el tatuaje porque Karol había hecho muchas cosas por él.



“Nada; pasó, si me lo puse ahí es por algo. Karol ha hecho tantas cosas por mí que ni se imaginan y yo estoy súper agradecido con ella”, comentó en aquella ocasión.



Sin embargo, Anuel no fue el único atrevido en la relación y la reguetonera colombiana también escribió en su piel el nombre del que fue su prometido por más de dos años.



En la misma entrevista, Karol G dijo que su cuerpo era como un diario y que si decidió poner el nombre de su amado fue porque esa persona fue muy importante.



“Para las personas que estamos tatuadas, digamos que el cuerpo es como un diario y de cierta manera si está aquí (señaló su mano en la parte donde se tatuó el nombre de Anuel) es porque fue muy importante. El día de mañana uno no tiene por qué arrepentirse de algo que quiso mucho", afirmó.



Hasta el momento se desconoce si la cantante tomará la misma decisión de su ex y se borrará su nombre.



Karol G y Anuel estuvieron juntos por más de tres años, pero fue durante la pandemia que la pareja anunció que ponían fin a su relación.