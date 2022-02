Muere Moses J. Moseley, actor de "The Walking Dead"

GEORGIA, ESTADOS UNIDOS.- Después de varios días desaparecido el actor de 31 años, Moses J. Moseley, conocido por su participación en la serie "The Walking Dead" fue hallado sin vida.



Según los reportes, la policía pudo dar con el paradero del famoso luego de localizar su auto, por lo que se inició una investigación para determinar las causas de su muerte.



Su carrera como actor inició en 2012 tras recibir el papel de "Mike" en la famosa serie estadounidense. Moseley no era un personaje cualquiera, era uno de los dos muertos vivientes que Michonne llevaba con correa al hacer acto de presencia en la serie durante la tercera temporada.

Moses J. Moseley (izquierda) junto a Danai Gurira en una imagen promocional de la tercera temporada.





Moses apareció en un total de seis episodios, suficientes para hacerlo muy popular.



Además trabajó en producciones como "Los Juegos del hambre: En llamas", "Watchmen", "Las chicas del coro" con Queen Latifah y dolly Parton, "Golpe de efecto" con Clint Eastwood, Amy Adams y John Goodman, "Los becarios" y "Queen of the south".



Moseley comenzó siendo modelo, pese a haber estudiado justicia penal en la Universidad de Atlanta, sin embargo le llamó la atención la actuación al ver que el estado de Georgia, donde residía, era uno de los más concurridos para los rodajes de Hollywood.



A través de la cuenta de Twitter de "The Walking Dead" se envió un mensaje por su muerte: "Nuestros pensamientos y plegarias están con Moses J. Moseley de nuestra familia de The Walking Dead".