Samantha Velásquez, entre lágrimas, desmiente fotomontaje viral en redes

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Entre lágrimas y con pruebas en mano, la presentadora de noticias e influencer Samantha Velásquez, salió a su defensa luego que se viralizara un supuesto "pack" (fotografías sin ropa) de ella en las redes sociales.



“Así como hay gente buena con buenos sentimientos, hay gente mala que pasa buscando la forma de dañar a los demás”, comentó la hondureña durante un Live en su perfil de Instagram.



De acuerdo con su propio relato, fue uno de sus seguidores quien le avisó que habían unas fotografías de ella sin ropa, por lo que decidió verlas y se dio cuenta que todo era un montaje.

"Están, otra vez, tratando de dañar mi imagen y no entiendo por qué si yo no me meto con nadie", cuestionó.



"Yo soy feliz y quiero aportar un granito para que la gente también sea feliz", dijo en relación al contenido que sube a las redes sociales, reiterando que nunca ha querido estar en polémicas.



"Y esta vez se los quiero contar yo, porque no quiero que se vayan a encontrar con las fotografías no quiero que ni siquiera por un instante piensen que soy yo y saben qué, Dios nuevamente me echan la manito", contó.

De acuerdo con Samantha, las personas que hicieron estos montajes lo llevaban planeando desde hace mucho porque las fotografías que usaron imágenes viejas que ella publicó en historias.



"Me tomé la tarea de buscar cada una de las fotografías reales de los Photoshop que me hicieron, yo misma las voy a publicar para que ustedes vean y se den cuenta de lo mala que es la gente", aseguró.



La famosa expresentadora de Canal 11 posteó en sus historias de Instagram las imágenes dejando claro que fueron un montaje en su contra.

Samantha denunció estos actos y aseguró que no les desea el mal porque al final siempre se paga el mal que se hace.



Cabe recordar que hace un par de años se viralizó un video en el que aparecía una mujer muy parecida a ella, y en las redes se aseguró que se trataba de la presentadora, sin embargo, días después se confirmó que se trataba de un clip tomado de una película para adultos de origen colombiano.

