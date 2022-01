Despiden a actriz de Nueva York por criticar funeral de agente asesinado

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-Una famosa actriz que reside en Nueva York fue despedida tras quejarse en TikTok por el cierre de la ciudad a raíz de la muerte de "un maldito policía", cuyo funeral se realizó el viernes en St. Patrick's. Catedral, según un informe.



El oficial Jason Rivera fue asesinado el 21 de enero mientras respondía a una disputa doméstica en Harlem. Un segundo policía murió días después.



De acuerdo con medios locales, a la actriz Jacqueline Guzmán no le pareció tan importante la muerte de ambos agentes, por lo que decidió quejarse en las redes por tener que caminar a causa del cierre de calles.

“No necesitamos cerrar la mayor parte del Bajo Manhattan porque un policía murió probablemente por hacer su trabajo incorrectamente”, dijo. “Matan a personas menores de 22 años todos los días sin una buena razón y no les cerramos la ciudad”.



"Esto es jodidamente ridículo. ¿Qué pasa si alguien está teniendo un ataque al corazón en esta área? Nadie puede llegar a ellos porque todo está bloqueado para un maldito policía". siguió.



Sus comentarios generaron una ola de repudio en su contra, al grado la compañía Face to Face Films, escribió en su página de Facebook el sábado que "acababa de enterarse de un video insensible que involucra a uno de nuestros miembros, Jacqueline Guzman. Face to Face Films no apoya ni puede aprobar estos comentarios sobre los caídos". Oficial Rivera. Como resultado, ya no es miembro de nuestra empresa".

