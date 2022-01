Kunno será parte de "Ritmo salvaje", la nueva serie de Netflix

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Kunno, el famoso tiktoker mexicano, confirmó que será parte de una nueva producción de Netflix. Se trata de la serie "Ritmo salvaje".

“Brillos, familia, amigos, colegas, haters, los sueños si se hacen realidad!. Estoy muy agradecido por esta oportunidad tan grande que Dios me puso enfrente. Al principio temblaba de miedo por que estaba por enfrentar un gran reto en mi vida, actuar y bailar”, contó en su perfil de Instagram.

Además, Kunno aseguró sentirse sumamente feliz por colaborar en el ambicioso proyecto, donde además de actuar, también sacará a relucir sus mejores pasos de baile.



El elenco principal de la serie juvenil estará conformado por Greeicy Rendón, Paulina Dávila, Martina La Peligrosa, Juan Manuel Guilera, Sergio Herrera, Cristina Warner, Ángela Cano, Andrés Juan Hernández, entre otros.

“Cuando supe con quienes iba a compartir escena, literal, me temblaban las piernas y me puse a llorar, le dije a mi equipo que no sabía si iba a poder, pero si pude y te quiero decir a ti, que estás detrás de un cel, que tú también puedes”, agregó.



Kunno contó que durante la grabación pensó que todos lo verían de menos o mal, pero fue todo lo contrario. “Tenía miedo de que dijeran: '¿Y ahora esté loco que?´', sucedió todo lo contrario, me abrazaron, me ayudaron a brillar, me aconsejaron y me hicieron familia”.

