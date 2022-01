Grettell Valdez comparte fotografía previo a su cirugía: 'A tu lado todo es más fácil, hijo'

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Tras la noticia de que la actriz Grettell Valdez debe ser sometida a una cirugía en la que perderá su dedo pulgar para evitar el cáncer, una fotografía compartida en su cuenta oficial de Instagram ha conmovido a sus seguidores



"A tu lado todo es más fácil, te amo hijo", escribió la famosa en una de sus historias de Instagram, en la se evidencia que está al interior de un hospital mientras su pequeño Santiago sostiene su mano.



En cuestión de minutos, sus múltiples seguidores emitieron sus mensajes de apoyo y buena vibra para la famosa. "Ánimo echale ganas dios contigo siempre", "Grettell eres una guerra mis mejores deseos", "Ojalá salgas victoriosa de esta prueba de vida", "Que todo haya salido bien, bendiciones", escribieron algunos de sus seguidores.

VEA: ¿Cuánto cobró Diego Boneta por protagonizar la serie de Luis Miguel?

La emotiva fotografía que compartió junto a su hijo la actriz mexicana. Foto: Instagram grettellvaldez

La actriz fue diagnosticada con cáncer en el dedo en 2018, por lo que le removieron parte de su pulgar, sin embargo, cuatro años después volvió a tener problemas por la enfermedad. "Hace poco fui a revisión y me dijeron 'hay un pedacito que no me gusta, te lo voy a quitar y lo mandamos a biopsiar'", dijo en una entrevista con el programa mexicano "Hoy".



Poco después, la joven se dio cuenta que se expandió rápidamente, por lo que los médicos debieron tomar otras medidas para evitar que el cáncer evolucionara.

LEA: The Deathlist: ¿Quiénes son los 50 famosos que podrían morir este 2022?

Trayectoria

Grettell Valdez, de 45 años, es una actriz mexicana que ha participado en importantes producciones como Clase 406, Ángel rebelde, Rebelde y Heridas de amor.



La joven, nacida en la Ciudad de México, comenzó su carrera como modelo en diversas agencias del país, fue rostro de conocidas campañas y anuncios de publicidad y poco después se interesó por la actuación.



Su trayectoria y carisma le ha permitido convertirse en una de las más queridas y admiradas del medio.

VEA: ¿Cuánto cobró Diego Boneta por protagonizar la serie de Luis Miguel?