Madre de Octavio Ocaña asegura que el espíritu de su hijo la ronda y exige "justicia"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La muerte de Octavio Ocaña, "Benito Rivers" en Vecinos, conmocionó al mundo del espectáculo y dejó un vacío inmenso en sus familiares, quienes aún no se reponen de la tragedia.

Una de las más afectadas es su madre Ana Lucía Ocaña, quien recientemente contó que ha sentido la presencia de su hijo.

“Es un sueño del que quisiera despertar y quisiera que volviera a nacer, volver a criarlo y que llegará a sus 22 años. Pero sé que eso no va a volver a pasar hasta que yo lo alcance, en la vida eterna. Y como le digo: ‘Si me necesitas, ven por mí, hijito’, a lo mejor suena egoísta porque tengo otras dos hijas que me pueden necesitar, pero ellas ya hicieron su vida y él era mi niño chiquito, siento que nos necesita”, dijo la mujer a la revista Aquí.

Además, contó que otros parientes también han presenciado momentos inusuales y que todos coinciden en que es Octavio quien los visita.

“Él se ha manifestado, a mi nuera le abrió un clóset, le tiró los papeles, como enojado. A mi yerno le abrió la puerta. Les dio miedo, pero como les decimos ‘no tengan miedo, miedo los vivos’. Él está enojado y está manifestándose porque quiere justicia, quiere que esa gente pague lo que le hicieron, porque lo mataron. Él no está tranquilo”, dijo.

Uno de los últimos episodios ocurrió cuando realizaron una comida en honor al extinto comediante.

“En casa de una amiga, donde siempre nos quedábamos, dicen que unos globos que estaban en el segundo piso, empezaron a bajar y se pusieron afuera de la puerta del cuarto donde nos quedábamos, entonces mi hijo anuncia que él no se ha ido por completo y está molesto”, añadió.

Policías involucrados

A pesar de los dictámenes de las autoridades mexicanas, Ana Lucía no cree en lo sucedido. Ellos creen que fueron los oficiales de policía de Cuatitlán Izcalli quienes ultimaron a Octavio.

“Que Dios los perdone porque a mí me dejaron muerta en mi vida, a mí y a su papá… Quisiera ponerme enfrente de ellos y decirles ‘así como mataron a mi hijo acaben de matarme a mí’, porque me dejaron muerta, nunca voy a superar este dolor, como todas las madres que pierden a sus hijos, nosotros esperamos que ellos nos entierren, no nosotros a ellos”, expresó.

