Muere a los 37 años el actor Gaspard Ulliel tras un accidente de esquí

PARÍS, FRANCIA.- El que sería un día divertido para practicar esquí se convirtió en una tragedia para el actor francés Gaspard Ulliel, quien perdió la vida tras sufrir un fatal accidente.



El hecho ocurrió en horas de la tarde del martes, cuando el protagonista de 'Hannibal: el origen del mal' decidió aventurarse en los Alpes Franceses para practicar el deporte, pero de un momento a otro impactó contra otro esquiador, lo que le provocó un severo daño cerebral que desencadenó en su muerte.



Uno de los aspectos que ha llamado la atención de muchos es que el joven, de 37 años, no portaba casco protector y al momento de ser auxiliado estaba inconsciente, según informaron medios de comunicación franceses.



Se conoció que Ulliel fue trasladado en helicóptero al Hospital Universitario de Grenoble, donde no logró recuperarse del impacto cerebral y falleció en horas tempranas de este miércoles.



Asimismo, se informó que el otro esquiador no sufrió ninguna lesión y que la investigación para esclarecer lo sucedido sigue abierta.

VEA: The Deathlist: ¿Quiénes son los 50 famosos que podrían morir este 2022?

View this post on Instagram A post shared by Gaspard Ulliel (@gaspard_ulliel)

Trayectoria

Gaspard Ulliel, actor y modelo, alcanzó la fama a sus 19 años y ha actuado en importantes filmes como 'Hannibal: el origen del mal', 'Il Etait Une Seconde Fois', 'Les Égarés', 'Juste la fin du Monde' y 'Solo el fin del mundo'.



Además, también fue uno de los rostros comerciales de importantes marcas y muchos lo catalogaron desde temprana edad como una 'promesa' del medio artístico.



Tras la noticia de su deceso, muchos personajes famosos lamentaron su partida, incluido el primer ministro de Francia, Jean Castex, quiien tuiteó: “Gaspard Ulliel creció con el cine y el cine creció con él. Se amaban uno al otro con locura”.

+: Famosos que murieron en accidentes de tránsito

Gaspard Ulliel a grandi avec le cinéma et le cinéma a grandi avec lui. Ils s'aimaient éperdument.

C'est le cœur serré que nous reverrons désormais ses plus belles interprétations et croiserons ce certain regard.

Nous perdons un acteur français. pic.twitter.com/pAi7Do3FIU — Jean Castex (@JeanCASTEX) January 19, 2022

Cabe mencionar que el actor interpretará al villano del filme "Moon Knight", Anton Mogart, también conocido como Midnight Man. Sin embargo, faltaban algunas grabaciones pendientes.



Practicar esquí en la mencionada región ha dejado varios heridos durante las últimas semanas, por lo que las autoridades de la zona suelen realizar operativos de rescate.



Ulliel dejó un vacío irreparable en su familia y amigos, además dejó a su hijo de seis años y a su novia y madre del pequeño, la modelo Gaëlle Piétri, con quien permanecía desde 2013.

LEA: Encantadora, talentosa y amante de los animales, así era Betty White