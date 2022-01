Chabelo sufre una caída y asegura que está bien: "Nada grave"

El famoso de 86 años no brindó detalles de lo que pasó. Foto: Cortesía.

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Xavier López, mejor conocido por todos como Chabelo, contó que sufrió una caída y que se había fracturado el brazo, sin detallar cómo pasaron los hechos.



El conductor actualizó su estado de salud haciendo uso de una popular ronda infantil que dice “Tengo manita, no tengo manita".



“Tengo manita, no tengo manita… efectivamente me fracturé un brazo, nada grave, ya en recuperación y enyesado por las próximas semanas ¡gracias por preocuparse!”, escribió Chabelo en su cuenta de Twitter.

Los seguidores del conocido presentador de televisión comenzaron a enviarle mensajes de apoyo en las redes, donde también decidieron usar memes para subir los ánimos del mexicano.



Entre los mensajes de apoyo también se encontraron algunos comentarios irónicos sobre la supuesta “inmortalidad” de Chabelo, tales como “Recupérese pronto, estimado Eternal” y “Cuate usted no muere, usted es inmortal”, recordando la palabra que usaba este conductor para referirse a sus televidentes con cariño.

