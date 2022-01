Lyn May confiesa que estuvo interesada en "El Chapo" Guzmán

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La famosa vedette Lyn May confesó que siempre estuvo interesada en Joaquín "El Chapo" Guzmán, pero aseguró que una famosa actriz "se lo ganó".



Ella contó que fue hace algunos años cuando visitó una de las lujosas propiedades del narcotraficante.

“Sí me han contratado y he trabajado para ellos también y muchas veces, pues yo trabajo, cobro y me voy, y me tratan muy bien y he tenido enamorados narcos también, pero a mí me gustaba "El Chapo", pero me lo ganó Kate (Del Castillo). Sí lo conocí, un día fui a trabajar a un lugar que tenía él, que casi eran las sillas de oro, todo era una cosa increíble, en Sinaloa”, recordó la famosa en una entrevista para el programa De primera mano.



Recordó que todo fue muy agradable. "Muy padre todo, estaba yo feliz, pero no dejaban que nadie se acercara, yo le canté y todo, pero me lo ganaron, ya ves”, aseguró.

Famosas y el narco

En relación a las famosas que han sido señaladas por tener vínculos con el narcotráfico, la bailarina decidió enviarles un mensaje.



“Yo pienso que si ellas vivieron, fueron amantes o esposas, el caso es que ellas no tienen nada que ver, tú no vas a saber lo que hace tu marido, no, yo digo que si lo hicieron pues qué bueno porque ahorita son millonarias, ya no tienen que trabajar ni nada. Que no les afecte, que hablen con sus hijos bien, que digan ‘eso quedó en el pasado’, ya esta gente (los narcotraficantes) hasta se murió, ya ni las cenizas quedan, como dice la canción. Si hay lana, que le entren, qué tiene, el dinero es el dinero”, destacó.

