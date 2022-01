Piernas de Heidi Klum fueron aseguradas y una es más cara que la otra

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-La exitosa exmodelo de Victoria's Secret, Heidi Klum, contó en una entrevista reciente que sus piernas fueron aseguradas en dos millones de dólares.



Klum contó que una vez un cliente puso una póliza de seguro en sus piernas, y una de sus extremidades inferiores en realidad vale más que la otra.



"Cuando era joven, me caí en un vaso y tengo una gran cicatriz", explicó a Ellen DeGeneres y agregó que "obviamente me puse tanto bronceador en aerosol en este momento que no puedes verlo ahora, pero sí, uno era más cara que la otra".

"Son extrañas las cosas que hacen algunas personas", comentó Klum.



De acuerdo con la revista People, una de sus piernas estaba asegurada por 1 millón, mientras que la otra estaba asegurada por 1.2 millones. A los 40 años aún se asegura que todavía sean codiciables.



"Siempre disfruté, y todavía lo hago, usar minifaldas súper cortas para mostrar mis piernas", dijo. "Creo que las piernas son sexys. Me gusta enfocarme en mis piernas cuando salgo o cuando llego a la alfombra roja. Lo hago".

