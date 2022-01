"Betty White Challenge", el reto en honor al cumpleaños de la actriz

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-El nombre de Betty White se ha vuelto viral este lunes en el mundo no solo porque este 17 de enero es la fecha de su cumpleaños, sino, además por un peculiar reto.



El #BettyWhiteChallenge pide a las personas que donen a un refugio de animales local en nombre de White.



Y es que cuando Ryan Reynolds lamentó el fallecimiento de su coprotagonista de Propuesta, Powell lo citó en Twitter, sugiriendo que en su cumpleaños, la gente donaría a refugios de animales. “Es lo menos que podemos hacer”, escribió.

Una cuenta de Twitter llamada “Golden Girls Quotes” escribió que contribuirían con $5 por cada 50 me gusta, hasta un máximo de $50. Eso último es importante, ya que el tweet acumuló más de 4,000 me gusta desde el 5 de enero.



Previo al cumpleaños número 100 de Betty, el ciberespacio estaba repleto de imágenes de la querida actriz con animales de todo tipo, además de algunos clips clásicos relevantes para el esfuerzo de recaudación de fondos, e incluso algunos fan art.



Cabe recordar que White era una amante de los animales y ua vez escribió: “Los animales no mienten. Los animales no critican. Si los animales tienen días de mal humor, los manejan mejor que los humanos”.

