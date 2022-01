Artista hondureño Allan Cubas participa con Lil Wayne en el tema Cameras

Tegucigalpa, Honduras

El artista hondureño radicado en los Estados Unidos, Allan Cubas da un nuevo paso en su carrera musical al colaborar en el tema Camera junto al rapero Lil Wayne. Esta es la primera ocasión que un artista hondureño del hip hop participa en un tema con un artista de tal magnitud.



Camera forma parte del álbum Sorry 4 the Wait de Wayne, que justo se lanzó esta semana a través de plataformas digitales. El disco cuenta con más de quince temas y diversas colaboraciones.Camera es la canción que abre el disco.

Allan Cubas en 2021 firmó contrato con Young Money Records, la compañía musical de Wayne. Su trabajo incluso ha sido resaltado por revistas del hip hop como Rap Up como estrella emergente del género.



Asimismo Allan es un artista verificado en Spotify, con una gran cantidad de canciones dentro de su repertorio, la mayoría en inglés.



Temas como Cup Full, Twisted Fantasy, Show Me y Butterfly figuran entre la lista de los más populares del artista.



Allan Cubas viene con una larga trayectoria musical más de 10 años de experiencia junto a productores hondureños entre ellos Abby Zamir Urbina, Erick Bardales, Saúl Ramos, y José Nabil Núñez.