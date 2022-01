Kanye West explota contra Kim Kardashian tras no ser invitado al cumpleaños de su hija

ILLINOIS, ESTADOS UNIDOS.- Casi un año ha pasado desde la separación entre Kim Kardashian y Kanye West, sin embargo, las cosas parecen ir cada vez peor. Recientemente, la hija de ambos cumplió cuatro años y la socialité decidió no invitar al rapero, lo que generó una polémica que revolvió las redes sociales.



El pasado sábado, el rapero de 44 años comenzó una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram para denunciar que Kim no lo quería en la fiesta de su hija Chicago. “No se me permitió saber dónde realizaba su fiesta. Este es el tipo de juego que se está jugando”, dijo Kanye.

De modo que el famoso, explotó en redes y aseguró que Kim no le deja ver a sus hijos. “Llamé a Kim, envié mensajes de texto a las niñeras. hablé por teléfono con Tristán, le pregunté a Khloé y nadie me dará la dirección de la fiesta de cumpleaños de mi hija en este momento”, alegó West en Twitter.

Se conoció que fue Travis Scott quien le informó el lugar donde sería la fiesta, pero que la propia Kylie Jenner habló con el equipo de seguridad para que impidieran el ingreso de West. Sin embargo, horas después, diversas fotografías revelaron que Kanye pudo asistir a la fiesta de Chicago, pues se le ve contento al lado de su hija y junto a su ex suegra Kris Jenner.



Por su parte, Kim Kardashian ignoró la presencia de Kanye y solo compartió fotografías con su hija. "¡Mi cumpleañera cumple 4 años hoy! Eres la niña más adorable y abrazable del planeta", escribió la también empresaria.

Kanye West est finalement à la fête d’anniversaire de sa fille Chicago ?



pic.twitter.com/871dsQMgpI — WRLD (@wrld_mag) January 15, 2022

Hasta el momento, Kim no se ha referido a lo sucedido, pero trascendió que ella nunca le ha negado a West ver a sus hijos, solo ha puesto las reglas de llamar antes de llegar y avisar con anticipación sus visitas.



Kardashian, de 41 años, solicitó ser legalmente soltera en medio de su divorcio de West el pasado noviembre. Fue Kim quien decidió terminar con su matrimonio en enero de 2021 luego de estar casados durante siete años y dos de noviazgo.

