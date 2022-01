"Por eso te cambio Toni por otra": Atacan a Adamari López tras presumir su nuevo asador

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Pese a que es una de las famosas más queridas del entretenimiento latino, Adamari López sigue recibiendo críticas negativas luego de su separación con Toni Costa.

Sus 'haters' se asoman en redes sociales para enviarle mensajes ofensivos con cualquier pretexto y lanzarle dardos envenenados por el contenido que comparte en sus perfiles oficiales.

En esta ocasión, los internautas se atrevieron a asegurar que le hace "falta un tornillo" tras publicar un video en su cuenta de Instagram.

Y es que la presentadora de televisión suma varios meses de mostrar su faceta más atrevida y simpática con ayuda de los clips que va publicando día con día. En uno de los últimos, la boricua se muestra bailando a mitad de su jardín, mientras le instalan su nuevo asador.

Sin embargo, a pesar de que algunos la encontraron muy sexy, muchas fueron las críticas que recibió por el video que -para varios- estuvo muy desubicado.

"¡Muy cooperadora! Ayudando a instalar mi nuevo BBQ", escribió Ada en su Instagram. En la grabación se le ve bailando de un lado a otro, en tanto otras personas le ayudan a ubicar su nuevo grill.

"En todos los años que tengo, esta es la primera vez que veo a esta mujer tan feliz, se le nota la felicidad y eso es una lo máximo"; "Hay que vivir la vida no vivir para los demás"; "Adamari gracias por inspirar a muchas mujeres" y "Todo lo mejor para esta nueva etapa, bella", fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus fans

En cambio, otros no lo tomaron de muy buena forma.

"¿Ayudando? Ja,ja,ja, lo que se está es exhibiéndose... pobre señora"; "A la Ada como que se le aflojó un tornillo"; "Como has cambiado, ya no eres la misma de antes no me refiero en físico, sino en actitud. No me agradas, por eso voy a dejarte de seguir"; "Ridícula, ya no hallas qué hacer para llamar la atención, por eso te cambió Toni por otra", y "Toni era el que hacía todo ahí y parte de la casa también la hizo Toni", expresaron sus detractores.

No obstante, la conductora se ha hecho oído sordos de los malos comentarios.

