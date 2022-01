¿Qué le regaló Tristan Thompson a su hija de 3 años para pedirle perdón por su escándalo?  

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-Tristan Thompson ha pedido perdón a todas las personas que se han visto afectadas negativamente por la lucha legal que inició el año pasado para demostrar que no era el padre de un bebé que finalmente se ha confirmado que es hijo suyo mediante una prueba de paternidad.



Entre las personas a las que le pidió disculpas está su hija de tres años, a quien cautivó con un obsequio que no esperaba.



El regalo

El atleta recogió a su hija True de su clase de gimnasia y le entregó un gigantesco ramo de flores.



Según medios internacionales fueron alrededor de 100 rosas rojas las que recibió la pequeña, previo al anuncio de un nuevo hermanito.

Escándalo

Tristan había negado que el hijo que tuvo Maralee Nichols sea de él, pero una prueba de paternidad demostró lo contrario.



"Hoy, los resultados de paternidad revelaron que tengo un hijo con Maralee Nichols", expresó. "Me hago totalmente responsable de mis acciones. Ahora que la paternidad ha sido establecida, espero criar a nuestro hijo amigablemente".



El basquetbolista, además, se disculpó con Khloé Kardashian por su infidelidad, ya que aún sostenía una relación con la madre de su hija cuando engendró al nuevo miembro de su tribu.



"Khloé, no mereces esto. No mereces el dolor y la humillación que te he causado. No mereces la manera en que te he tratado durante estos años", escribió.



